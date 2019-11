NewB heeft na tien dagen nog maar 1 miljoen euro (van vooropgestelde 30 miljoen) verzameld AW

04 november 2019

19u21

Bron: Belga 0 Een tiental dagen na de lancering van haar kapitaalronde om een bank te kunnen worden, heeft NewB de kaap van 1 miljoen euro gehaald. Maar de coöperatieve staat daarmee nog mijlenver van de 30 miljoen euro die ze tegen 27 november nodig heeft.

"Reeds 1.079.240 euro geïnvesteerd door 1.630 investeerders", zo stond vanavond op de website van NewB te lezen. Enkel het geld dat effectief gestort is, wordt in rekening gebracht. Volgens NewB-topman Tom Olinger heeft de trage start te maken met de herfstvakantie. Hij verwacht een versnelling. Morgen start ook een campagne, met affiches in onder meer grote stations en in de media.

De kapitaalronde is voor NewB zo goed als zeker de laatste kans om de bankplannen realiteit te laten worden. De 30 miljoen euro "is een conditio sine qua non en waarschijnlijk de laatste kans op een positieve beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) voor een banklicentie", zei voorzitter Bernard Bayot op 25 oktober.

30 miljoen euro

NewB zoekt de miljoenen bij zowel particulieren als institutionele beleggers. Het geld komt op een geblokkeerde rekening terecht. Als er geen 30 miljoen euro wordt gevonden, of als de banklicentie niet wordt toegekend, krijgt iedereen zijn geld terug, verzekert NewB.

Twee institutionele beleggers zouden al voor samengeteld 600.000 euro hebben toegezegd, maar het geld werd nog niet gestort en werd dus nog niet in rekening gebracht. Ook verschillende vakbonden zouden van plan zijn hun duit in het zakje te doen.

NewB werd enkele jaren na de financiële crisis van 2008 opgericht met de bedoeling een "ethische en duurzame bank" te worden.