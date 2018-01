New York Times: “Theo Francken is de Vlaamse Trump” ep

Bron: Twitter, New York Times 27 BELGA Theo Francken reageerde verbaasd op de vergelijking van The New York Times. De Soedan-rel haalt ook de krantenkoppen in het buitenland. The New York Times publiceerde het artikel “België in oproer door gemartelde Soedanezen die gedeporteerd werden”, en vergelijkt onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie met de Amerikaanse president. En daar is Theo Francken het helemaal niet mee eens.

In het bewuste artikel van de Amerikaanse krant staat dat critici Francken de Vlaamse Donald Trump noemen en promoot het stuk ook zo via Twitter. ‘Come Again?’, reageerde de N-VA'er vandaag vol verbazing via Twitter op het artikel.

"Anti-immigratie hardliner"

Het is trouwens niet de eerste keer dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Amerikaanse media haalt. De Washington Post noemde hem in het verleden al een “anti-immigratie hardliner” in een stuk over de Grote Moskee in Brussel.

Ook toen was hij het niet eens met de journalist en noemde de N-VA-er het een foute belediging. “Ik ben niet anti-immigratie”, reageerde Francken in een Engelstalige tweet naar de krant. “Ik ben wel voor een ander, duidelijk en kordaat migratiebeleid. Ik ben 100% tegen een Laissez-faire, Laissez-passer migratiebeleid van onduidelijkheid en willekeur." De staatssecretaris voegt er nog aan toe dat hij werkt met de steun van “een heel groot deel van onze bevolking”.

