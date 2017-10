Neuzenoorlog in Gent escaleert: inbreker met veel gevoel voor symboliek gooit karren cuberdons in water Erik De Troyer

13u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Nimmegeers De bekende neuzenoorlog in Gent heeft er sinds afgelopen nacht een grimmige en bizarre episode bij. De drie karren met cuberdons van verkoper Carl Demeestere werden gestolen uit een garage en in het water van de Leie gekieperd. De dader nam ook de tijd om in de garagebox een soort graf te maken met bloemen, kruisen en zelfs een kring van bierglazen.

In Gent vechten twee neuzenverkopers al jaren een robbertje uit. Ze gingen al op de vuist, er werd al eens een neuzenkar omgekieperd, maar feiten van deze omvang zijn toch ongewoon. "Ik kan natuurlijk niemand met de vinger wijzen. Wat wel vast staat is dat we pas nog bedreigingen hebben gekregen. Ik was van plan om naar de politie te stappen om extra waakzaamheid te vragen. Dit kost me 6 à 7.000 euro. Maar het ergste vind ik de bedreiging. Zo'n graf of schrijn, dat is een bedreiging, hé. Die persoon heeft de tijd genomen om dit allemaal in elkaar te steken. Met bloemen, een kruis,... De dader had duidelijk veel gevoel voor symboliek en dramatiek."

De dader had duidelijk veel gevoel voor symboliek en dramatiek Neuzenverkoper Carl Demeestere

De grote concurrent van Carl zegt alvast onschuldig te zijn. "Als we al problemen hebben met Carl dan vechten we die wel uit voor de rechtbank. Met dat soort zaken houden we ons niet bezig", klinkt het.



De politie stuurde een team ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek.

Nimmegeers De politie zoekt naar sporen in de garagebox.

Nimmegeers Drie karren met cuberdons werden in het water van de Leie gekieperd.

Nimmegeers

Nimmegeers