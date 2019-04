Neuzekesoorlog nog niet voorbij: cuberdonverkoper in beroep na veroordeling voor racistische scheldpartij ADN

11 april 2019

16u09

Bron: Belga 0 Een verkoper van cuberdons die aan de Gentse Groentenmarkt zijn concurrent van allochtone afkomst uitmaakte voor "a piece of shit in two shoes", gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot twee maanden cel met uitstel voor beledigingen met racistische drijfveer. De man is niet akkoord dat hij zijn cuberdonstand op minstens 50 meter moet plaatsen van het kraam van zijn concurrent in de beruchte "neuzekesoorlog" in Gent.

Het gaat om een conflict tussen twee verkopers die elk met een karretje "Gentse neuzekes”, het kegelvormige paarse snoepje, naast elkaar aan de man brengen op de Groentenmarkt. Beide handelaars beweren dat ze de beste snoepjes hebben en zeggen dat de tegenstander op ongeoorloofde wijze klanten afpakt. In 2011 werden er al eens klappen uitgedeeld, in 2014 werd de vergunning van de twee verkopers tijdelijk ingetrokken na een vechtpartij.

Gefilmd door toeristen

Cuberdonverkoper Carl D. kwam eind 2017 opnieuw in opspraak, nadat hij gefilmd was door enkele toeristen die de beelden later op YouTube plaatsten. Daarin scheldt hij zijn concurrent uit voor "A piece of shit in two shoes".



De rechtbank sprak de man vrij voor het overtreden van de antiracismewet, omdat de intentie voor het aanzetten tot haat niet bewezen was, maar veroordeelde hem wel voor beledigingen met de verzwarende omstandigheden dat het misdrijf gepleegd werd omwille van de afkomst van het slachtoffer.

Omdat de verkoper in beroep gaat, zal het Gentse hof van beroep zich binnenkort over de zaak moeten buigen.

