Neurochirurge van UZ Leuven staat terecht voor moord op haar dochter (14) SVM & TTR

23 augustus 2018

17u52

Bron: Belga 0 Neurochirurge Mehrnaz D. moet in Leuven terechtstaan voor moord op haar 14-jarige dochter in de zomer van vorig jaar. De kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel beslist of het 50-jarige gewezen medisch staflid van UZ Leuven verschijnt voor het assisenhof van Vlaams-Brabant dan wel voor de correctionele rechtbank. Dat vernam Belga in gerechtelijke kringen.

In het appartement van D. in de Vaartstraat in Leuven werd op 26 juli 2017 even na het middaguur het levenloze lichaam van haar dochter aangetroffen. Het meisje, dat drie weken later 15 jaar zou worden, bleek om het leven te zijn gebracht. De moeder antwoordde niet op de oproepen van haar nieuwe vriend, die de akelige ontdekking had gedaan.

De politie trof in de loop van de namiddag de moeder in verwarde toestand aan bij de oprit van de E314 in Herent. Mehrnaz D. bekende twee dagen later dat ze haar dochter had gedood. Dat gebeurde allicht al de avond voor de vondst, mogelijk door verstikking of vergiftiging. De vrouw zou van plan geweest zijn om samen met haar dochter uit het leven te stappen, maar haar poging tot zelfdoding was mislukt. Drie weken later, op 15 augustus, ondernam D. een tweede poging in de gevangenis.

Motief

Mehrnaz D. was gedurende twaalf jaar als neurochirurge en stafmedewerkster verbonden aan het universitaire ziekenhuis in Leuven, dat haar naam onmiddellijk na de bekendmaking van het nieuws van de website had gehaald. De van Iran afkomstige arts maakte deel uit van de onderzoeksgroep experimentele neurochirurgie en neuroanatomie. Na de feiten werd D. door sommigen afgeschilderd als iemand zonder empathie. Brieven van gewezen patiënten wijzen op het tegendeel.

Over het motief bestaan tot vandaag uiteenlopende theorieën. Mehrnaz D. zou depressief geweest zijn door twee gebeurtenissen in de privésfeer. Al enkele maanden was ze verwikkeld in een bikkelharde vechtscheiding met haar gewezen man, eveneens arts in UZ Leuven. Bij de dochter was voor de tweede keer een hersentumor ontdekt.

Het latere slachtoffer, dat al enkele jaren strijd leverde tegen kanker, zou door de nieuwe diagnose in een zware depressie gesukkeld zijn. Dat beweert althans de moeder. Mogelijke psychische problemen werden manifest tegengesproken door jeugdpsychiater Peter Adriaenssens, die daarover in 'De Standaard' een open brief publiceerde. Als lid van het team medisch psychologische kliniek aan UZ Leuven had Adriaenssens het slachtoffer gedurende acht weken begeleid in een groep met jonge tieners die een moeilijke periode beleven. De dochter van de neurochirurge was daar herboren uitgekomen.

Rapport

Mehrnaz D. wordt verdedigd door Jef Vermassen, die zelf door haar met succes aan de rug geopereerd werd. Volgens de advocaat hoort zijn cliënte niet thuis in de gevangenis, maar in een psychiatrische instelling. Hij diende daarvoor een verzoek in bij het gerecht en ging bij de kamer van inbeschuldigingstelling tevergeefs in beroep tegen opeenvolgende beslissingen van de raadkamer om de voorlopige hechtenis te verlengen.

Volgens het psychiatrische rapport lijdt Mehrnaz D. aan een posttraumatische stressstoornis, maar is ze wel degelijk toerekeningsvatbaar. Het gerechtelijk onderzoek in Leuven is afgerond. De neurochirurge, die sinds de zomer vorig jaar opgesloten zit in de gevangenis in Hasselt, wordt vervolgd voor de dood van haar dochter. Volgens het openbaar ministerie vormt ze een gevaar voor de maatschappij.

De kamer van inbeschuldigingstelling beslist straks over een mogelijke verwijzing naar het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven. Kindermoord is altijd een uitzondering gebleven bij de hervorming van assisen, los van het vernieuwde debat over de blijvende afschaffing of mogelijke herneming van de volksjury.

Het parket van Leuven kon het nieuws vandaag nog niet bevestigen. Vermassen was onbereikbaar wegens vakantie in het buitenland.