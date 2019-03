Neurochirurge die veroordeeld werd voor moord op dochter (14) heeft gevangenis verlaten avh Toon Royackers

22 maart 2019

09u39 55 Mehrnaz Didgar, de neurochirurge die gisteren werd veroordeeld voor de moord op haar 14-jarige dochter , heeft vanochtend de vrouwengevangenis van Hasselt verlaten.

Mehrnaz Didgar werd gisteren veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar voor de moord op haar dochter Eline Pans (14). De jury hield dus rekening met verzachtende omstandigheden. De neurochirurge werd dus vrijgelaten uit de gevangenis, maar moet zich wel laten opnemen in de psychiatrie.

In een reactie liet ze optekenen dat ze “die tweede kans zeker zal grijpen”. Naar eigen zeggen pleegde ze de feiten omdat ze beiden depressief waren en omdat Eline meerdere keren aangaf dat ze wou sterven. Op 7-jarige leeftijd werd het meisje getroffen door schildklierkanker. Dat liet vooral mentaal sporen na en manifesteerde zich steeds duidelijker in haar tienerjaren. De beraadslaging over de strafmaat nam 2,5 uur in beslag. Assisenvoorzitter Peter Hartoch noemde dit “het zwaarste en moeilijkste proces uit zijn carrière”.

