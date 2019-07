Netwerk van goudsmokkelaars ontmanteld: bende bracht elke week kilo’s gestolen juwelen naar Antwerpen kg

05 juli 2019

19u17

Bron: Belga 2 Acht vermoedelijke leden van een netwerk dat goud en juwelen smokkelde tussen Frankrijk en België, zijn opgepakt. Drie daarvan werden in ons land gevat, zij wachten op hun uitlevering naar Frankrijk, zo maakte het parket van het Franse Cusset vandaag bekend. Het netwerk werd ontmaskerd na een gezamenlijke politieoperatie. Per week zouden kilo's in Frankrijk gestolen goud en juwelen naar de diamantwijk in Antwerpen zijn verscheept.

Speurders in Clermont-Ferrand en de gendarmerie van Allier konden, met steun van de Belgische politie en het Franse agentschap dat strijdt tegen bendes (Ocldi), de groep ontmaskeren.



Het onderzoek startte na een reeks diefstallen van juwelen bij bejaarden in de Franse departementen Allier en Cher, in oktober 2017. "Afgelopen zondag vond dan een gezamenlijke actie plaats, in Frankrijk en in België, bij de levering van goud. Daarbij werden acht personen opgepakt, die verdacht worden deel uit te maken van het internationale netwerk", zegt de procureur van Allier, Eric Neveu, vandaag.



Er werden volgens hem ook meer dan 2,4 kilo goud, 200.000 euro cash geld, juwelen en diamanten ter waarde van honderdduizenden euro's, wapens en kunstvoorwerpen in beslag genomen.

Antwerpse Diamantwijk

Het netwerk zou elke week tussen 2 en 7 kilo aan goud en juwelen hebben gestolen bij particulieren en juweliers in Frankrijk, waarna dit naar de diamantwijk in Antwerpen werd gesmokkeld.



Drie van de verdachten werden opgepakt in ons land en wachten op hun uitlevering naar Frankrijk. De vijf anderen zijn gisteren voor de onderzoeksrechter in Cusset gebracht. Vier werden in verdenking gesteld van heling van gestolen goederen in bendeverband en van bendevorming. Ze blijven in voorlopige hechtenis. De vijfde verdachte staat onder gerechtelijk toezicht.