Netwerk tegen Armoede vindt Vlaams Actieplan “gemiste kans"

26 september 2020

De Vlaamse regering heeft vrijdag het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 (VAPA) goedgekeurd. Het Netwerk tegen Armoede is tevreden dat er ondanks de coronacrisis werk is gemaakt van een VAPA, maar is teleurgesteld in het plan. "Er is weinig te merken van structurele maatregelen die een reëel verschil kunnen maken", klinkt het.

"Omgekeerd valt in tal van acties de nadruk op de individuele verantwoordelijkheid van mensen op", zegt waarnemend algemeen coördinator Nicolas Van Praet. "We willen nu al aangeven dat er méér zal nodig zijn voor een VAPA dat die naam waardig is."

"De coronacrisis heeft heel wat op scherp gesteld. Het inkomensverlies door tijdelijke sluiting of verminderde activiteit van bedrijven kreeg terecht veel aandacht. Het blijft echter bijzonder stil rond inkomensversterkende maatregelen voor wie al vóór de crisis moest rondkomen met een te laag inkomen. Sommige tijdelijke beschermingsmaatregelen, zoals betalingsuitstel voor facturen, waren voor hen niet toegankelijk of zijn intussen weer afgebouwd. Nochtans is die groep mensen financieel extra getroffen door verhoogde uitgaven tijdens de lockdown", luidt het.

Het Netwerk ziet in het VAPA een gemiste kans om 'in de portemonnee' van deze mensen écht een verschil te maken. "Vlaanderen moet meer investeren in betaalbaar wonen (via uitbreiding en versterking van de huursubsidie en huurpremie), het bouwritme van sociale woningen verhogen, de toegang tot sociale huur verbeteren en huurprijzen betaalbaarder maken, sociale toeslagen in het Groeipakket versterken, financiële drempels en stijgende schoolkosten wegwerken (door een gedifferentieerde maximumfactuur in het secundair onderwijs). De beleidsnota's van de bevoegde ministers geven weinig houvast of zwijgen erover."

Niet voldoende inzet

Armoedebestrijding verdient volgens het Netwerk een concrete en ambitieuze aanpak. "De Vlaamse regering heeft een aantal concrete hefbomen in handen om effectief een voelbaar verschil te maken in het leven van mensen in armoede. Deze hefbomen worden niet steeds optimaal ingezet. Het Netwerk rekent erop dat de Vlaamse Regering de komende jaren maximaal inzet op participatie van mensen in armoede. Alleen zo kan ze werk maken van een effectieve en structurele aanpak van armoede. Wij zijn meer dan bereid om hier verder de dialoog over aan te gaan", zo besluit de organisatie.