Netwerk tegen Armoede: "Mensen in armoede moeten recht hebben op genoeg water” bvb

30 mei 2019

16u52

Bron: Belga 0 Een nieuwe maatregel van de Vlaamse regering, waardoor mensen die moeite hebben met het betalen van hun waterfactuur een beperkt waterdebiet opgelegd kunnen krijgen, dreigt er voor te zorgen dat gezinnen niet meer in hun basisbehoeften kunnen voldoen. Daar waarschuwt het Netwerk tegen Armoede voor.

Het Netwerk tegen Armoede reageert op een beslissing van de Vlaamse regering. Die heeft het waterverkoopreglement - dat de rechten en plichten regelt van watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten - gewijzigd. Nieuw is de invoering van een debietbegrenzing voor wie zijn waterfactuur niet meer kan betalen.

Bij wie vandaag zijn rekening niet kan betalen, kan in extremis de kraan worden toegedraaid. Door de beslissing van de Vlaamse regering kan dat nog steeds, maar als tussenstap is de invoering mogelijk gemaakt van waterdebietbegrenzing. Dat zorgt ervoor dat water trager uit de kraan gaat stromen.



Dat debiet is evenwel vastgelegd op minimaal 50 liter per uur. Volgens het Netwerk tegen Armoede is dat onvoldoende om in basisbehoeften te kunnen voorzien en dus menswaardig te kunnen leven. Ervaringen uit Wallonië, waar het principe al bestaat, leren volgens de organisatie dat gezinnen hierdoor geen wasmachines, afwasmachines of warmwaterketels meer kunnen gebruiken. Het duurt ook erg lang om een toiletbak te vullen.

Netwerk tegen Armoede bepleit een verbod op volledige afsluiting van water en een minimumdebiet waarmee mensen in armoede in hun basisbehoeften kunnen voorzien.