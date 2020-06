Netwerk tegen Armoede: “Armoede los je niet alleen op met voedselbonnen” ttr

Bron: belga 1 Het Netwerk tegen Armoede is tevreden met de 45 miljoen euro extra die de Vlaamse regering heeft uitgetrokken om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Er zijn echter meer maatregelen nodig om mensen structureel uit de armoede te tillen, luidt het. "Het steunpakket bevat enkele goede maatregelen, maar laat als geheel nog te veel mensen in de kou staan. Armoede los je niet alleen op met voedselbonnen."

Met dat laatste verwijst het Netwerk tegen Armoede naar de 15 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakt voor een eenmalig consumptiebudget voor gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. "Het is jammer dat de regering kiest voor een systeem van voedselbonnen en dit bedrag niet aanwendt om het budget van mensen in armoede te verhogen", stelt het Netwerk. "Die zijn immers zelf het best geplaatst om te beslissen hoe ze dit besteden."

Het Netwerk tegen Armoede vraagt zich ook af hoe de toekenning van het consumptiebudget zal gebeuren en waar dat besteed kan worden. "De focus op de versterking van de lokale economie laat vermoeden dat dit niet altijd zal kunnen waar mensen in armoede het meest efficiënt dit budget kunnen aanwenden."

Steun

Het Netwerk is blij met de 15 miljoen euro extra die wordt geïnvesteerd in het Vlaamse Groeipakket of kinderbijslag om 126.000 kinderen een eenmalige Covid-19-toeslag te geven. De toeslag van 120 euro per kind is er voor gezinnen die hun inkomen in één van de voorbije maanden zagen dalen onder de 2.213 euro. Het Netwerk tegen Armoede vindt het goed dat een "belangrijk en potentieel slagkrachtig instrument" als het Groeipakket wordt ingezet. Maar "het is wel pijnlijk dat de kwetsbare gezinnen die geen inkomensverlies hadden hier geen beroep op kunnen doen."

De lokale besturen kregen ook een extra budget van 15 miljoen euro om vrij te investeren in lokale armoedebestrijding. "Gezien de inspanningen die een heel aantal lokale besturen deden om de armoede lokaal aan te pakken is dat zeker een goede zaak", aldus het Netwerk. "Maar de lijst van mogelijke bestedingen is lang. Het is nog maar de vraag in welke mate het realistisch is met dit budget al deze doelstellingen te bereiken."

"Alleen als er structureel wordt ingegrepen, kunnen we vermijden dat we in de toekomst nog naar voedselbonnen moeten grijpen om mensen in staat te stellen te overleven", besluit David de Vaal, coördinator van het Netwerk tegen Armoede.