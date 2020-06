Nettoverlies luchthaven Charleroi kan oplopen tot 27 miljoen euro AW

De luchthaven van Charleroi zou dit jaar aankijken tegen een nettoverlies van 27 miljoen euro, zo heeft de bevoegde Waalse minister Jean-Luc Crucke in een commissie in het Waalse parlement gezegd.

Door de coronacrisis verwacht de luchthaven ruim 40 miljoen euro minder binnen te rijven. De heropstart van de activiteiten loopt immers traag. In juni ontving de luchthaven slechts 10 procent van het normale aantal passagiers, een percentage dat in de loop van de zomer hoogstens zou oplopen tot 25 à 30 procent.



"Van september tot december gaat men uit van ramingen van 60 tot 70 procent", vervolgde Crucke. Pas in 2022 zou de situatie opnieuw kunnen normaliseren, maar wordt verondersteld dat de pandemie eind dit jaar zal verdwijnen, aldus de MR-minister.



De luchthaven van Luik zag zijn goederenactiviteiten dan weer met 10 procent stijgen in vergelijking met vorig jaar, dit hoofdzakelijk dankzij de aanvoer van medisch materiaal. Sinds enkele weken valt die activiteit terug, maar het vervoer van bederfelijke goederen en goederen in het kader van e-commerce komt weer op gang, legde Crucke uit.