Nethys betaalde consultant in vijf jaar 20 miljoen euro KVE

24 januari 2020

06u16

Bron: Belga 0 Tussen 2014 en 2019 betaalde de Waalse intercommunale Nethys 20 miljoen euro aan de consultant McKinsey. Dat zegt Julie Fernandez Fernandez, de voorzitster van Nethys' moederbedrijf Enodia aan de krant L'Echo.

"20 miljoen euro! Dat is veel geld. We hebben beslist alle facturen te onderzoeken. Ik kan alvast zeggen dat alle facturen van McKinsey voor de verkoop van VOO, Elicio en Win niet betaald worden. Als ze al betaald zijn, zullen we het nodige doen om de bedragen terug te krijgen. Al dan niet op een vriendschappelijke manier", reageert de voorzitster.

Nethys en zijn dochterbedrijven veroorzaakten de afgelopen jaren consternatie. Politici die er bestuurder waren, hebben zich persoonlijk verrijkt.