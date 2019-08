Netflix maakt docusoap over moordzaak rond Wesphael KVE

30 augustus 2019

07u36

Bron: Sudpresse, Belga 0 De moordzaak rond de Waalse politicus Bernard Wesphael zal het onderwerp zijn van een nieuwe zesdelige docusoap op Netflix. Dat schrijven de kranten van Sudpresse. De serie zal volgend jaar worden uitgezonden op Netflix en op RTL-TVI.

In 2013 werd Wesphael aangehouden op verdenking van moord op zijn vrouw Véronique Pirotton. Volgens Wesphael was Pirotton depressief en was ze zelf uit het leven gestapt. De autopsie toonde echter aan dat het slachtoffer met geweld om het leven was gekomen. Wesphael was jarenlang de enige verdachte. De ex-Ecolo politicus werd uiteindelijk in 2016 vrijgesproken voor doodslag op zijn vrouw.

De serie zal een reconstructie zijn van de feiten met acteurs, afgewisseld met archiefbeelden en interviews. Voor de productie werkt de Amerikaanse streamingdienst samen met de Franstalige commerciële zender RTL.

Twee journalisten en regisseurs van RTL, Pascal Vrebos en Georges Huercano, hebben een jaar lang gesprekken gevoerd met Netflix om de televisieserie tot stand te brengen. Volgens Sudpresse zullen de opnames in september van start gaan.