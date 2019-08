Netflix maakt docusoap over Bernard Wesphael KVE

30 augustus 2019

07u36

Bron: Sudpresse 0 Netflix gaat een docusoap draaien over de zaak Wesphael die ons land jarenlang in de ban hield. Volgens de kranten van Sudpresse zullen de zes afleveringen volgend jaar worden uitgezonden.

Het Amerikaanse streamingbedrijf maakt de reeks in samenwerking met de Franstalige commerciële zender RTL. Het gaat om een reconstructie van de feiten waarbij acteurs worden ingezet, maar er zullen ook archiefbeelden en interviews worden getoond.

De gewezen politicus van Ecolo, Wesphael, werd op 6 oktober 2016 door het hof van assisen in Bergen vrijgesproken van doodslag op zijn vrouw Véronique Pirotton. Het slachtoffer werd op 31 oktober 2013 in verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende.