Netflix en co moeten meebetalen aan Vlaamse films en series

26 oktober 2018

18u17

Bron: Belga 0 Netflix, Amazon en andere streamingdiensten moeten voortaan financieel bijdragen aan de productie van Vlaamse films en tv-series. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

Kabeldistributeurs zoals Telenet en Proximus moeten nu al elk jaar iets meer dan 1,3 euro per abonnee investeren in Vlaamse fictie. Dat kunnen ze doen door specifieke reeksen te sponsoren, of door het geld in het mediafonds te storten. Maar Netflix, Amazon en andere streamingdiensten, steeds sterkere concurrenten voor de traditionele distributeurs, moesten dat tot nog toe niet.

Vlaams mediaminister Sven Gatz (Open Vld) liet dit voorjaar al weten dat hij aan een decretale verplichting werkte, in lijn met een nieuwe Europese richtlijn, en die is nu rond. Aanbieders zoals Netflix krijgen de keuze: ofwel moeten ze rechtstreeks in Vlaamse series en films investeren, ofwel storten ze een bedrag aan het Vlaams Audiovisueel Fonds. Minister Gatz legt het bedrag vast op 2 procent van de omzet van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de bijdrageplicht. De verplichting geldt wel enkel voor aanbieders die een jaaromzet hebben van 500.000 euro of meer. Maken de streamingdiensten niet op tijd bekend welke formule ze kiezen, dan zijn ze verplicht 3 miljoen euro te storten in het VAF. De hervorming gaat in vanaf 2019.

“Zo kunnen we het Vlaams media-ecosysteem versterken” Minister Sven Gatz (Open Vld)

Mediaminister Sven Gatz: "Met deze nieuwe regelgeving volgen we de logica die eerder toegepast werden op de distributeurs. De Europese richtlijn komt ons goed uit, die maakt het mogelijk om buitenlandse spelers zoals Netflix te laten bijdragen aan onze Vlaamse producties. Zo kunnen we het Vlaams media-ecosysteem versterken en in een globale concurrentiële omgeving betere groeikansen bieden", zegt hij.

