Netflix en Amazon zullen volgend jaar moeten investeren in Vlaamse fictie

29 maart 2018

17u19

Bron: Belga 0 Alle aanbieders van audiovisuele content zullen volgend jaar een investeringsverplichting in Vlaamse programma's opgelegd krijgen. Nu geldt dat al voor Telenet en Proximus, maar ook nieuwe spelers als Netflix en Amazon zullen mee moeten betalen. Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) werkt aan een decreetswijziging die er voor de zomer zou moeten liggen.

Distributeurs als Telenet en Proximus moeten elk jaar 1,35 euro per abonnee investeren in Vlaamse fictie. Dat kunnen ze doen door specifieke reeksen te sponsoren of door het geld in het mediafonds te storten. Streamingdiensten als Netflix, die steeds sterkere concurrenten zijn voor de distributeurs, hoeven dat voorlopig niet te doen.

Sven Gatz verklaarde vandaag in het parlement na vragen van Wilfried Vandaele (N-VA) en Katia Segers (sp.a) vaart te willen maken met een verplichting voor alle spelers. "Ik heb afgelopen week in San Francisco gepraat met het hoofd van de juridische dienst van Netflix", aldus Gatz. "Hij heeft daar bevestigd dat Netflix bereid is te investeren in Vlaamse producties, maar wel zelf wil kunnen bepalen welke producties."

Gevraagd waarom er vorige week dan geen handtekeningen werden gezet door Netflix, zei de minister de voorkeur te geven aan een decretale verplichting. "Iedereen moet in deze wereld zijn rol kennen." Een decreetswijziging voor de zomer is volgens hem nog haalbaar. "Het doel is om die tekst in werking te laten treden vanaf volgend kalenderjaar."

De minister ging vandaag ook nog eens in op de heisa rond een eventueel verbod op het doorspoelen van reclame. Dat idee legde hij afgelopen week op tafel, waarna partijvoorzitter Gwendolyn Rutten ervoor ging liggen. "Ik denk niet dat reclame doorspoelen een mensenrecht is", zei Gatz vandaag. Een verbod is weliswaar zeer drastisch, vindt hij, "maar als we de leefbaarheid van de commerciële tv willen garanderen, moeten we alle mogelijke maatregelen durven bekijken, niet meer en niet minder".

Gatz gaat de komende maanden op zoek naar een oplossing die wordt gedragen door de sector.