Netbeheerders keren voor tweede jaar op rij minder energiepremies uit IB

13 juni 2018

04u38

Bron: Belga 0 De Vlaamse distributienetbeheerders hebben voor het tweede jaar op rij een lager bedrag aan premies voor rationeel energiegebruik uitgekeerd. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) opvroeg bij Energieminister Bart Tommelein (Open Vld).

De netbeheerders geven tegemoetkomingen voor onder meer muurisolatie, betere beglazing en de installatie van zonneboilers. In 2015 werd voor 97 miljoen euro uitgekeerd. In 2016 daalde dat tot 94 miljoen euro en in 2017 tot 92 miljoen.

Voor de woongebouwen daalde het aantal dossiers vorig jaar met 3 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit de cijfers. Bij de niet-woongebouwen gaat het om een daling met 18 procent.

Meer gerichte campagnes

Gryffroy wil dat er wordt ingegrepen, zodat de energetische renovatie niet stilvalt in Vlaanderen. "We vragen de minister om de gebruikers van de premie beter te identificeren. Zo kunnen we vaststellen wie gebruikmaakt van de premies en actie ondernemen om de moeilijker bereikbare doelgroepen aan het renoveren te krijgen", zegt hij. "Er is wellicht nood aan meer gerichte campagnes. De Energiehuizen, distributienetbeheerders, lokale besturen en OCMW's kunnen daarbij een belangrijke rol spelen."