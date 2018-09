Netbeheerder Elia waarschuwt: "Ook stroomtekort mogelijk in januari en februari" TTR

27 september 2018

12u23

Bron: VRT NWS 13 Volgens netbeheerder Elia kan de stroomvoorziening niet alleen in de maand november, maar ook in de maanden januari en februari problematisch zijn. Elia wil onderzoeken wat de grootste risicoperiodes zijn, zodat die tot een minimum beperkt kunnen worden.

Het is goed mogelijk dat er een hele winter lang problemen zullen zijn met onze stroomvoorziening. De hoogspanningsnetbeheerder laat weten dat er in een jaar zonder extreme koude maximaal drie uren lang geen stroom mag zijn. "Maar met de situatie waarin we ons nu bevinden, halen we dat criterium niet", zegt woordvoerster Marleen Vanhecke aan VRT NWS.

Elia meldde gisteren dat het samen met minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) en verschillende marktpartijen zoekt naar mogelijke oplossingen. Voorlopig ziet de netbeheerder onvoldoende oplossingen die het adequaatheidsprobleem volledig kunnen wegwerken. “Daarom kunnen we op vandaag, zelfs wanneer de Belgische én internationale markt ons alle beschikbare capaciteit aanleveren (productie, vraagrespons en import), de activering van het afschakelplan niet uitsluiten”, meldde de netbeheerder in een persbericht.

Marghem moet 1.000 megawatt of zowat 1 kerncentrale vinden om te vermijden dat het licht uitgaat. De minister gaf toe dat ze "vecht als een leeuwin" om een oplossing te vinden, maar dat "niemand kan garanderen dat het afschakelplan niet geactiveerd moet worden."