Netbeheerder Elia: "Risico op stroomafschakeling behoorlijk teruggedrongen" avh

02 oktober 2018

11u20

Bron: Belga 0 Het risico op een stroomafschakeling deze winter is nog niet volledig van de baan, maar is "behoorlijk teruggedrongen". Dat stelt hoogspanningsnetbeheerder Elia. Wel zijn voor januari en februari extra inspanningen nodig.

Minister van Energie Marie Christine Marghem kondigde vorige week aan dat al 750 MW aan bijkomende capaciteit was gevonden om het risico op een stroomtekort te reduceren. Ook bleek dat kon worden geschoven in het onderhoud van Tihange 1, waardoor de periode waarin slechts een van de zeven kerncentrales zou draaien, werd ingekort.

Door beide ingrepen wordt het wettelijke criterium voor bevoorradingszekerheid weliswaar nog niet gehaald, maar is het risico op afschakeling behoorlijk teruggedrongen. De nood aan extra capaciteit om de hele winter bevoorradingszekerheid te kunnen handhaven, is verminderd van 1.600 tot 1.700 MW, naar 700 tot 900 MW.

Goed nieuws voor november en december, niet voor januari en februari

Met andere woorden: er is nog altijd een risico op schaarste, stelde Elia-topman Chris Peeters in de Kamer. Wel kwam er volgens Peeters goed nieuws vanuit Frankrijk en zou er van bij onze zuiderburen wellicht 1.000 MW beschikbaar zijn voor export naar ons land in november en december.

Voor januari en februari zien de marktomstandigheden er minder gunstig uit wegens beperkte invoermogelijkheden en zijn er dus nog bijkomende maatregelen nodig, stelde Peeters. Volgens hem wordt de mogelijkheid onderzocht om van de kerncentrales die normaal pas na de winter weer in dienst zouden treden, er een al vanaf januari te laten terugkeren.

"We zullen week op week de situatie moeten blijven monitoren", waarschuwde Peeters.