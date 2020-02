Net geen vier op tien cipiers uit de ochtendploeg aan de slag jv

07 februari 2020

08u25

Bron: belga 0 In de gevangenissen zijn voor de ochtendploeg bijna vier op de tien (39,65 procent) van de cipiers aan de slag. Afgelopen nacht waren het er meer dan acht op de tien. Dat blijkt uit de eerste gegevens van het gevangeniswezen, naar aanleiding van de 24 urenstaking in de gevangenissen.

De cijfers hebben enkel betrekking op Vlaanderen en Brussel. Voor Wallonië is het nog even wachten op cijfers over het aantal stakers.



De impact van de staking is het grootst in Leuven Centraal (waar 17,65 procent aan de slag is) en Vorst (20,51 procent werkt). Andere penitentiaire instellingen waar minder dan de helft van het personeel vrijdag aan het werk is, zijn Antwerpen, Beveren, Brugge, Hasselt, Leuven Hulp, Merksplas, Sint-Gillis en Wortel.



De 24 urenstaking van vandaag is al de tweede op rij. De actie is opnieuw gericht tegen de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren in de gevangenissen. Die gaat volgens de bonden "lijnrecht in tegen het stakingsrecht". Zij zijn van plan om elke vrijdag (in de praktijk vanaf donderdag 22 uur) het werk neer te leggen in alle gevangenissen in ons land.