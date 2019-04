Net geen 3.000 Belgische faillissementen in eerste kwartaal met Vlaanderen als koploper AW

01 april 2019

17u28

Bron: Belga 0 Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn in België 2.983 ondernemingen over de kop gegaan, 1,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De toename is volledig te wijten aan Vlaanderen. En hoewel er vooral meer eenmanszaken failliet gaan, het aantal bedreigde jobs ging ook omhoog.

In Vlaanderen waren er van januari tot en met maart 1.517 faillissementsuitspraken, 13 procent meer dan een jaar eerder. Dat zijn ook de op twee na hoogste eerstekwartaalcijfers. In Wallonië (-3,6 procent tot 704 faillissementen) en Brussel (-12,5 procent tot 752) waren er dalingen.



Handelsinformatiekantoor Graydon merkt op dat de faillissementsgraad niet toeneemt. Dat betekent dat de stijging van het aantal faillissementen gelijkloopt met een toename van het aantal actieve ondernemingen.

Eenmanszaken

Opvallend is ook dat steeds meer eenmanszaken over de kop gaan. Een trend waarop Graydon in februari al wees, en die vermoedelijk verband houdt met zogenoemde spookbedrijven. Dergelijke niet-actieve ondernemingen worden steeds beter opgespoord en uitgeschakeld.

Verder verdwenen er het eerste kwartaal 5.875 jobs door faillissementen, 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. "Dit cijfer wordt in belangrijke mate beïnvloed door enkele bijzonder grote faillissementen", aldus Graydon. Zo gingen in het eerste kwartaal al vijf ondernemingen met meer dan 100 werknemers over de kop, meer dan in heel het jaar 2018. Daaronder ook het poetshulpbedrijf Belle’s uit Kortrijk, waar 636 mensen werkten.

Het faillissement van Belle's was veruit het grootste, maar ook bij Helio Charleroi (207 jobs), New Look Belgium in Brussel (154), 'T Land in Blankenberge (149) en Frima in Oostende (114) kwamen door faillissement meer dan honderd jobs op het spel te staan.