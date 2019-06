Nestlé zet Nutri-Score op alle eigen producten in Europa kg

26 juni 2019

08u41

Bron: Belga 0 Nestlé gaat de Nutri-Score invoeren voor al de producten die het bedrijf verkoopt in Europa. Dat heeft de Zwitserse voedingsgigant vandaag laten weten. De uitrol van het label zal twee jaar duren en beginnen in landen die de Nutri-Score al hanteren, zoals België. Nestlé verdeelt onder meer de merken Nestea, KitKat, Buitoni en Nesquik.

De Nutri-Score is een label met vijf letters (A tot en met E) en vijf kleuren dat de voedingswaarde van een product samenvat. Het is sinds april ook in België te vinden op verpakkingen. Frankrijk en Spanje voerden het label respectievelijk in de herfst van 2017 en in november 2018 in.



"Het is zeer duidelijk: het is niet mogelijk om voor alle producten een A te hebben”, aldus algemeen directeur Pierre-Alexandre Teulié van Nestlé Frankrijk. "Maar een doelstelling die we redelijkerwijze voor ogen mogen hebben, is de beste te zijn in elke categorie."

Nestlé stond aanvankelijk weigerachtig tegenover de Nutri-Score. Het bedrijf maakte in 2017 deel uit van een groep van zes multinationals (met Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelez en Unilever) die het label verwierpen en opriepen om een ander systeem te gebruiken met de naam Evolved Nutrition Label (ENL), gebaseerd op een benadering volgens porties. Nestlé verliet nadien die groep.

Verplicht in Europa?

Verschillende consumentenorganisaties in Europa, waaronder Test Aankoop, lanceerden vorige maand een burgerinitiatief om de Nutri-Score in de hele Europese Unie verplicht te maken. Als ze met het initiatief een miljoen handtekeningen kunnen verzamelen, dan is de Europese Commissie verplicht zich over de vraag te buigen.