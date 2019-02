Nestlé lanceert eerste Starbucks-producten voor supermarkt KVDS

13 februari 2019

17u50

Bron: Belga, Distrifood 0 België is een van de landen waar het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé binnenkort zijn eerste Starbucks-producten zal lanceren. Ze zullen in supermarktrekken en onlinewinkels concurreren met koffie van andere merken.

Het nieuwe gamma omvat 24 koffieproducten, van koffiebonen en gemalen koffie tot de eerste Starbucks-capsules voor de koffiemachines Nespresso en Nescafé Dolce Gusto. België krijgt er 11 van.

Logo

Nestlé legde in augustus vorig jaar 7,15 miljard dollar (6 miljard euro) op tafel voor de rechten om een reeks producten van Starbucks wereldwijd te mogen verkopen. Ook in Nederland zullen de producten te koop zijn. Het bedrijf verwacht het meeste van de samenwerking in Noord-Amerika. Met het voor Amerikanen bekende logo van Starbucks op zijn producten, hoopt het meer cups voor koffiemachines te kunnen verkopen.





Wat niet onder de deal valt, zijn de producten die Starbucks zelf in zijn vestigingen verkoopt. Ook de kant-en-klare drankjes van Starbucks die nu al in de winkelrekken liggen, vallen erbuiten.