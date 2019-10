Nergens plek voor suïci­daal meisje IB

08 oktober 2019

05u06

Bron: Belga 2 De vader van een 15-jarig meisje is radeloos. Door de wachtlijsten is er nergens plaats voor zijn suïcidale dochter. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag. Ook De Standaard bericht over de zaak.

Het meisje wordt opgevangen in de crisiszorg. Een opname op die afdeling is tijdelijk en alleen bedoeld om een crisisperiode te overbruggen. Donderdag moet ze terug naar huis. "We kregen al een keer uitstel, nadat ik in al mijn radeloosheid leugenachtige verklaringen had afgelegd bij de politie", zegt de vader. "Ik liet een proces-verbaal opstellen waarin ik aankondigde dat ik met mijn dochter uit het leven zou stappen. Niet om dat echt te doen, wel in de hoop op een snellere oplossing.”

Het meisje probeerde al een keer een einde te maken aan haar leven. Volgens haar vader zijn haar suïcidale gedachten de jongste tijd verergerd. "Ze geeft duidelijk aan dat ze, eenmaal buiten, haar zelfmoordplan zal uitvoeren."

Wachttijd zes maanden tot een jaar

De vader ging aankloppen bij ­diverse instellingen die ambulante begeleiding en residentiële zorg aanbieden, maar kreeg te horen dat zijn dochter zes maanden tot een jaar moet wachten voor ze kan worden opgenomen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bezorgde de vader contactgegevens van de netwerkcoördinator geestelijke gezondheidszorg. Volgens de minister blijft een vraag om crisisopvang nooit uit slechte wil onbeantwoord. Ze legt het knelpunt bij het kluwen die de zorgsector is.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.