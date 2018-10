Nepkinesist (40) misbruikt jong voetballertje jarenlang en riskeert nu 3 jaar cel Birger Vandael

04 oktober 2018

12u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man (40) uit Beringen heeft ruim drie jaar lang een jongen misbruikt waarvan hij de vaste babysit en vertrouwenspersoon was. Beklaagde verzon zelfs dat hij kinesist was en nam hem mee naar grote voetbalwedstrijden om zo toe te slaan. Er werd vanochtend op de correctionele rechtbank van Hasselt drie jaar cel gevorderd.

In Beringen-Mijn werd eind september 2017 een brief verspreid waarin voor de beklaagde werd gewaarschuwd.

Negenjarige jongen

Aan de hand van leugens en manipulatie won beklaagde het vertrouwen van de moeder van het slachtoffer. Zo slaagde hij erin voortdurend alleen te zijn met de toen amper negenjarige jongen. Voetbal is de rode draad in het dossier. "Hij dacht telkens heel goed over na over zijn daden", aldus de advocate van de burgerlijke partij. "Zo stelde hij een liesbreuk vast bij het slachtoffer en als zelfverklaarde kinesist kon hij de geslachtsdelen van mijn cliënt betasten. Met zalfjes maakte hij dat verhaal extra geloofwaardig, maar de moeder mocht van niets weten."

"Om de situatie in stand te houden, was hij altijd in de buurt. Hij kocht gekleurde voetbalschoenen voor het slachtoffer, nam hem mee naar voetbalwedstrijden, kocht speciale Playstation-spelletjes en beloofde hem een duur gsm-toestel", stelde de advocate.

"Meisjes zijn vies"

De Beringenaar speelde ook een psychologisch spelletje met het jonge slachtoffer. “Hij maakte hem wijs dat meisjes vies zijn en hij ervan af moest blijven. Daarnaast zette hij de jongen op tegen zijn eigen ouders door te zeggen dat hij hem wilde meenemen naar het WK voetbal in Zuid-Afrika, maar niet mocht van de ouders. "Werkelijk obsessief was hij bezig met mijn cliënt, die op die manier zijn jeugd verloren zag gaan. Hij stopte met voetballen en zijn studies, verloor alle levenslust en kreeg zware psychische problemen."

Voor de moeder en vader van het slachtoffer worden morele schadevergoedingen van 15.000 en 5.000 euro gevraagd. Voor het slachtoffer zelf loopt dit bedrag nog veel hoger op.

"Beklaagde wordt overmand door schaamte en spijt en vraagt om behandeld te worden”, oppert de procureur, die eventueel kan leven met een straf onder probatievoorwaarden. Hij vroeg ook beklaagde voor tien jaar uit de rechten te ontzetten.

Bij de verdediging werd duidelijk gemaakt dat beklaagde de nodige bekentenissen heeft afgelegd. "Het is goed dat er een proces kan plaatsvinden. Ik weiger te geloven dat mijn cliënt planmatig de listen bedacht. Anders had hij meer slachtoffers gemaakt. Hier was er een perverse vriendschap die gegroeid is in familiale omstandigheden. Een effectieve celstraf lijkt me ongepast."

Beklaagde bood zijn excuses aan bij de familie. Vonnis op 30 oktober.