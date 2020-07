Nepartsen bellen aan bij bejaarden, vragen geld voor coronatest en plegen inbraak mvdb

09 juli 2020

17u52

Bron: La Dernière Heure - Facebook 34 Inbrekers en oplichters passen in deze coronatijden hun werkwijze aan en deinzen er niet voor terug om senioren en bejaarden te beroven. Criminelen verkleed als arts of verpleegster gaan bij ouderen langs om tegen betaling (zogezegd) een coronatest af te nemen en vervolgens in te breken. De politie van de Henegouwse stad Doornik waarschuwt op Facebook voor de methode.

De inbrekers gaan steeds met twee op pad en bellen aan. Ze dragen volgens La Dernière Heure een witte doktersjas. Het duo spelt de bewoners op de mouw dat ze een test komen afnemen die moet uitwijzen of de ouderen al dan niet besmet zijn met Covid-19. De ene persoon leidt de aanwezige(n) af en vraagt geld voor de test, terwijl hun kompaan in het pand op zoek gaat naar geld of waardevolle spullen.

De Doornikse politie kreeg zelf nog geen meldingen hierover binnen. De stad ligt niet ver van de Franse grens, het is niet duidelijk of ginds senioren of andere kwetsbaren wel al het slachtoffer werden van dergelijke criminelen. “We herinneren u eraan dat medisch personeel nooit zo te werk gaat bij het afnemen van zulke test”, klinkt het.

De politie raadt de mensen aan op hun hoede te zijn: “Als je geconfronteerd wordt met verdachte personen, weiger de test en laat vooral niemand binnen. Controleer of er geen ramen of deuren openstaan, waardoor de onbekenden zonder uw medeweten de woning kunnen betreden. Breng ten slotte de lokale politie op de hoogte.”



