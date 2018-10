Nepagenten roven 100.000 euro uit kluis van bejaarde man kv

17 oktober 2018

16u29

Bron: Belga 0 Twee mannen worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor hun betrokkenheid bij de overval op een 90-jarige man uit Deurne. De daders hadden zich als politierechercheurs voorgedaan en stalen 100.000 euro uit de kluis van het slachtoffer. Het openbaar ministerie vorderde vier en vijf jaar cel. De beklaagden ontkennen.

Op 5 februari 2016 belden twee mannen rond 12.40 uur aan bij het slachtoffer in de Mattheus Corvensstraat in Deurne. Ze zeiden dat ze van de politie waren en dat ze bezig waren met een onderzoek naar een vrouwelijke inbreker. Ze zou ook in de woning van de bejaarde man zijn geweest en de rechercheurs wilden graag binnenkomen voor sporenonderzoek.

Ze vroegen om de kluis te zien, zodat ze op zoek konden gaan naar vingerafdrukken van de inbreekster. Toen het slachtoffer de kluis opende en het geld eruit haalde, gristen de "rechercheurs" de biljetten uit zijn handen en gaven ze hem een duw. Ze sloegen met 100.000 euro op de vlucht.

Een getuige zag één van de daders wegrennen. De andere sprong in een klaarstaande Mercedes, waarvan de getuige een gedeeltelijke nummerplaat kon noteren. De auto bleek op naam van de partner van Waso L. (43) uit Wetteren te staan. Hij gaf toe dat hij de wagen bestuurde, maar ontkende dat hij één van de daders vervoerd had. Die dader kon tijdens het onderzoek trouwens niet geïdentificeerd worden.

De "rechercheur" die te voet wegvluchtte, zou de Nederlander Johannes H. zijn. De procureur baseert zich onder meer op de telefonische contacten tussen Waso L. en een nummer dat aan Johannes H. zou toebehoren. Die laatste ontkent dat het nummer van hem was.

Het slachtoffer, dat sukkelde met zijn geheugen, kon geen van de beklaagden herkennen. De procureur vond de feiten bewezen en vorderde voor Waso L. vijf jaar cel en voor Johannes H., die nog een blanco strafblad in België heeft, vier jaar.

Vonnis op 13 november.