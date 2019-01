Nemmouche wil niet praten, maar ontkent wel dat hij aanslag op Joods Museum heeft gepleegd ADN AW HA

15 januari 2019

16u56

Bron: Belga 5 “Mehdi Nemmouche is niet de persoon die de trekker heeft overgehaald op 24 mei 2014 in het Joods Museum.” Dat hebben de advocaten van Nemmouche deze namiddag proberen aan te tonen tijdens de voorlezing van de akte van verdediging in het Brusselse assisenhof. Nemmouche zelf bekent dat hij de wapens heeft vervoerd, maar ontkent dat hij het vuur heeft geopend in het museum. Vervolgens beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

De 33-jarige hoofdbeschuldigde zei dat hij zich niet voldoende kan verdedigen omdat de getuigen die zijn advocaten wilden oproepen door assisenvoorzitster Laurence Massart geweigerd werden. “Ik zal me ten gepaste tijde uitspreken, maar iedereen is hier tegen mij”, klonk het.

“Geen DNA of vingerafdrukken”

Volgens de verdediging is het duidelijk dat Nemmouche onschuldig is. Meester Laquay stelde vooreerst dat de dader van de schietpartij de ingangsdeur van het museum en de klink van die deur tot drie keer heeft aangeraakt, zonder handschoenen te dragen. “Dat is te zien op de beveiligingscamera’s. Toch werden bij het onderzoek geen DNA of vingerafdrukken aangetroffen van Nemmouche”. Volgens Laquay is dat wetenschappelijk bewijs dat zijn cliënt niet de dader is.

Dat er vingerafdrukken werden gevonden op de wapens die bij de aanslag werden gebruikt, komt omdat Nemmouche in de val werd gelokt toen hij de zak met wapens kreeg, meent Laquay. Nemmouche heeft die zak geopend en de inhoud onderzocht. Nog volgens Laquay stapte Nemmouche na de aanslag op de bus naar Marseille (waar hij op 30 mei 2014 werd opgepakt, nvdr.) omdat hij zich bedreigd voelde door de dader, en niet omdat hij de wapens wilde gebruiken tegen de politie.

De verdediging van Nemmouche is ervan overtuigd dat de aanslag op het Joods Museum niet het werk was van terreurgroep IS, maar van de Israëlische geheime dienst Mossad, met wie het doodgeschoten Israëlische koppel Emanuel (54) en Miriam (53) Riva professionele banden zou gehad hebben. Om dat te bewijzen willen de advocaten tijdens het proces fragmenten laten zien uit uitzendingen van RTBF en RTL-TVi.

“Getrukeerde foto”

De advocaten toonden vervolgens een getrukeerde foto die tijdens het onderzoek aan vrienden van Nemmouche werd voorgelegd. “Die foto komt uit de bewakingsbeelden, waarop te zien is hoe de schutter een bril draagt”, pleitte advocate Virginie Taelman. “Maar op de foto die aan de vrienden werd voorgelegd, draagt de schutter geen bril, en werd een deel van zijn gezicht gefotoshopt.”

Nemmouche beroept zich op zwijgrecht

Na de voorlezing van de akte van verdediging kreeg Nemmouche zelf de kans om te spreken, maar hij beriep zich dus op zijn zwijgrecht. Hij antwoordde eerst wel negatief op de vraag of hij de aanslag op het Joods Museum gepleegd had, om vervolgens wel te bekennen dat hij in het bezit was van de wapens. Daarna hulde hij zich weer in stilzwijgen.

Zijn medebeschuldigde Nacer Bendrer, die terechtstaat voor het leveren van wapens aan Nemmouche, liet zich wel ondervragen door assisenvoorzitter Massart. Bendrer zei onder meer niets van wapens te kennen, en ontkende de wapens dus geleverd te hebben.

Hij legde uit dat hij Nemmouche leerde kennen in de gevangenis van Salon-de-Provence en omschreef zijn medebeschuldigde als een normale, sportieve persoon. Tijdens zijn straf in de gevangenis heeft Bendrer naar eigen zeggen geen verandering opgemerkt in het karakter van Nemmouche. In het onderzoek staat echter dat Nemmouche tijdens die gevangenisstraf wel veel veranderd was.

Wraking van jurylid

Na het verhoor van de tweede beschuldigde werd de zitting geschorst. Morgen wordt die hervat. De zitting van vandaag ging uren later dan gepland van start door een probleem met een van de juryleden, van wie de onpartijdigheid vanochtend in vraag werd gesteld.

Voorzitter Laurence Massart had gisteren een e-mail van de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg ontvangen, waarin stond dat een jurylid in 2013 nog als toegevoegd griffier had gewerkt voor onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez, die later op het proces komt getuigen. De onpartijdigheid van het jurylid werd hierdoor in vraag gesteld en er werd een pauze ingevoerd voor overleg.

Na de onderbreking vroegen het openbaar ministerie en de advocaat van Nacer Bendrer om een wraking. Het hof trok zich terug en kwam anderhalf uur later met het verdict dat het tweede jurylid werd gewraakt. Om 13 uur kon de zitting eindelijk worden voortgezet en kreeg de verdediging van Nemmouche het woord.