Nemmouche reageert bits op zoveelste vraag om uitleg: “Ik zal praten, wees geduldig”

TVC KG

23 januari 2019

10u29

Bron: Belga 0 Na een zoveelste poging van rechtbankvoorzitter Laurence Massart om beschuldigde Mehdi Nemmouche te doen praten tijdens het proces over de aanslag op het Joods Museum in 2014, heeft die zich kwaad gemaakt over de gang van zaken. “Ik zal praten, wees geduldig”, foeterde Nemmouche. Eerder vandaag kwamen opnieuw speurders aan het woord. Eén van hen ontkende dat de beelden van de bewakingscamera’s in het museum werden bewerkt. Daar werden de speurders eerder van beschuldigd door de advocaten van Nemmouche.

Nemmouche laat tot nu toe weinig los over zijn rol in de aanslag. Tijdens een verhoor bij een onderzoeksrechter had Nemmouche destijds gezegd dat hij uitleg zou geven voor het hof van assisen. “Hier zijn we op het hof van assisen. Dit is het moment, meneer Nemmouche”, sprak Massart hem deze namiddag op het proces toe.



Nemmouche ging rechtstaan en maakte zich druk. “We zijn hier tot 1 maart. Op een bepaald moment zal ik uitleg geven. Wees geduldig”, zei hij, om vervolgens de voorzitter van partijdigheid te beschuldigen. Hij verwees daarbij naar de getuigenlijst. “De getuigen die een versie van de feiten zouden kunnen geven die ingaat tegen de vod van beschuldiging, hebt u geweigerd. De akte van beschuldiging is uitsluitend gebaseerd op bedrog.”

Pet van de schutter

Eerder op de dag had Nemmouche al verschillende keren geweigerd op vragen te antwoorden of mee te werken. Zo weigerde hij bijvoorbeeld ook om de pet van de schutter op te zetten, zodat de jury hem kon vergelijken met een foto van de dader. Hij wilde zich verrassend genoeg wel draaien zodat de jury hem in profiel kon zien.



De rechtbankvoorzitster greep het zeldzame moment van medewerking aan om Nemmouche te vragen wat hij in Brussel te zoeken had. Maar opnieuw verklaarde Nemmouche dat hij later pas antwoorden zou geven. Ook medebeschuldigde Bendrer kon geen uitleg geven. “Ik heb er geen idee van. Dat moet je hem vragen”, was zijn antwoord.

“Camerabeelden niet bewerkt”

In de voormiddag werden de camerabeelden tijdens de aanslag opnieuw besproken. De beelden zijn bij hun inbeslagname niet bewerkt, zo verklaarde de politieman die de beelden in beslag heeft genomen. “We hebben een kopie gemaakt van de hele harde schijf, op zo’n manier dat het onmogelijk was om op dat moment die gegevens te bewerken”, zei de man.

Ter plekke in het museum een kopie maken van de computerserver waarop de bewakingsbeelden stonden, zou 72 uur geduurd hebben, reden waarom de man de server meenam naar het commissariaat.

“Daar hebben we de hele server gekopieerd, op een dergelijke manier dat het onmogelijk was om tijdens het kopiëren de gegevens te bewerken. Dat werd onze basiskopie. Nadien zijn de videobeelden van formaat gewijzigd maar ook daarbij is er geen manipulatie uitgevoerd, dat is technisch ook onmogelijk.”

De videobeelden werden later van formaat gewijzigd, maar ook daarbij is er geen manipulatie uitgevoerd, dat is technisch onmogelijk.” Politieman

Gisteren hadden de speurders al verklaard dat de beelden van de bewakingscamera niet gemanipuleerd waren toen ze gebruikt werden om een opsporingsbericht te verspreiden, zoals de verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche al enige tijd voorhoudt.

Op vraag van de voorzitster werden deze voormiddag ook de beelden van de zogenaamde basiskopie vertoond, in een poging meer duidelijkheid te scheppen over die vermeende manipulatie. Daarbij herhaalden de speurders nogmaals dat er van enige manipulatie geen sprake was.

Onbekende vierde man niet betrokken

De speurders hadden het vandaag ook over andere aspecten van het onderzoek. Zo verklaarden ze ook dat een onbekende vierde man die eerder werd gezocht, wellicht niets te maken heeft met de aanslag. De man werd op bewakingsbeelden in het gezelschap van Mehdi Nemmouche gezien in de omgeving van het Brusselse Noordstation.

In het onderzoek werden bewakingsbeelden uit het Eurolineskantoor in Brussel en beelden van bewakingscamera’s uit de buurt opgevraagd, nadat bleek dat Nemmouche in het kantoor een treinticket naar Marseille kocht. Daar werd hij in 2014 opgepakt.



Op de beelden is te zien dat Nemmouche alleen binnenstapt, maar daarna het kantoor verlaat in het gezelschap van een andere man na een korte interactie.

Er werd een opsporingsbericht verspreid, maar de onbekende man werd nooit gevonden. Later bleek evenwel dat hij wellicht niet betrokken was bij de aanslag. Zo was te zien op de beelden dat de man wel een donkerkleurige reistas draagt, maar dat die lijkt niet op de reistas die Nemmouche bij had toen hij in Marseille werd opgepakt. Uit een schatting van de lengte van de man bleek ook dat hij een stuk langer was dan de schutter in het Joods Museum.



“Volgens ons is hij dus niet de schutter en ging dit om een toevallige ontmoeting”, aldus nog de speurders.

Tips

Verder lieten de speurders ook weten dat het onderzoek naar de handel en wandel van Mehdi Nemmouche een handje geholpen werd door tips van alerte burgers.



Zo was er het paar dat in Molenbeek een studio verhuurde aan Nemmouche. De man belde op 3 juni, vier dagen na de arrestatie van Nemmouche, naar het 0800-nummer van de politie. Hij leverde een kopie van het Franse paspoort van Nemmouche en details over de huurperiode, van eind maart tot eind mei 2014. Nemmouche had de man ook gevraagd om hem te helpen om een busticket naar Marseille te boeken.



De echtgenote van de verhuurder wist de speurders te vertellen dat ze Nemmouche nog was tegengekomen op straat. Hij leek gehaast en droeg drie zakken bij zich.

“Nemmouche moet zijn verdediging herzien”

De verklaringen van de speurders op het proces over de aanslag op het Joods Museum zijn zo duidelijk dat beschuldigde Mehdi Nemmouche niet anders kan dan zijn verdediging aanpassen. Dat vindt de advocaat van het Joods Museum, Adrien Masset. Nemmouche houdt tot nu toe vol dat hij niet de schutter was.

Masset verwijst naar DNA-bewijs en kruitsporen op een jas die Nemmouche bij zich had op het moment van zijn arrestatie, en waarover de speurders in de voorbije dagen uitgebreid uitleg hebben gegeven. "Dat moet hem er toch tot aanzetten om zijn strategie te wijzigen", vindt Masset. "Volhouden dat alles gemanipuleerd is, wordt pathetisch."

Henri Laquay, een van de advocaten van Nemmouche, blijft het onderzoek naar de gebeurtenissen in het museum in twijfel trekken. "Nu kunnen we nog geen vragen stellen, maar dinsdag gaan we dat wel doen. En we gaan ook opmerkingen maken, want de speurders hebben feitelijke elementen aangebracht die niet correct zijn", zegt hij.