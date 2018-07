Nemmouche ondervraagd over ontvoering Franse journalisten in Syrië bvb

Mehdi Nemmouche, de vermoedelijke dader van de aanslag aan het Joods Museum in Brussel, is vandaag door een Franse antiterreurrechter ondervraagd. Dat meldt zijn advocaat. Nemmouche werd in Brussel aan de tand gevoeld over de ontvoering en opsluiting van vier Franse journalisten in Syrië in 2013 en 2014.

Het is in dat dossier de eerste keer dat de terreurverdachte ten gronde ondervraagd werd, sinds hij in november vorig jaar in Parijs in beschuldiging werd gesteld. Nemmouche wordt verdacht van "ontvoering en opsluiting in relatie met een terroristische organisatie".

Zwijgrecht

Een onderzoeksrechter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Berta Bernardo Mendez, voerde het verhoor uit. Dat gebeurde op vraag van de Parijse magistraat Bertrand Grain, die aanwezig was bij de ondervraging. "De rechter heeft een zestigtal vragen gesteld, waarop hij reageerde door zich op zijn zwijgrecht te beroepen", zegt advocaat Francis Vuillemin. De ondervraging zou 45 minuten geduurd hebben.

Aanslag Joods Museum Brussel

Nemmouche zou verantwoordelijk geweest zijn voor de ontvoering en opsluiting van vier Franse journalisten in Syrië. Didier François, Pierre Torrès, Edouard Elias en Nicolas Hénin werden in juni 2013 ontvoerd en tien maanden later bevrijd. Ze herkenden hem als een van hun gijzelnemers toen hij eind mei 2014, kort na de aanslag op het Joods Museum in Brussel, werd opgepakt in Marseille.

Bij die laatste aanslag kwamen twee Israëlische toeristen, een Franse vrijwilliger en een Belgische medewerker om het leven.

In juli 2014 werd Nemmouche uitgeleverd aan België. Hij zit opgesloten in de gevangenis van Leuze-en-Hainaut.