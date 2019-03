Nemmouche in zijn laatste woord: “Het leven gaat verder”, daders aanslag Joods Museum kennen straks hun straf kg haa

11 maart 2019

16u00

Bron: Belga 3 “Het leven gaat verder.” Dat heeft Mehdi Nemmouche gezegd in zijn laatste woord op het proces over de aanslag op het Joods Museum in Brussel. Tegen Nemmouche is een levenslange gevangenisstraf geëist. Voor mededader Nacer Bendrer, die de wapens leverde, vroeg het OM “minstens 30 jaar” cel. In zijn laatste woord zei Bendrer over Nemmouche dat hij “spijt” heeft dat hij “dit monster is tegengekomen”. De jury beraadt zich momenteel over de strafmaat.

Net voordat hoofddader Nemmouche het laatste woord kreeg, liet zijn advocaat, meester Sébastien Courtoy, weten dat hij niet zou pleiten over de strafmaat. “We gaan niet vragen om verzachtende omstandigheden”, klonk het.

“Over de straf pleiten, zou willen zeggen dat we het over de jeugd van Mehdi Nemmouche moeten hebben. We hebben reeds lang geleden beslist om die vermoorde jeugd in vrede te laten rusten. We doen dat omdat we gezien hebben wat het Openbaar Ministerie ook gezien heeft, u bent mensen met een hart. We willen u geen tranen ontlokken, we willen daar geen misbruik van maken.”



“Op vraag van Mehdi Nemmouche mag u uw tranen voorbehouden voor de dochters van Emanuel en Miriam Riva, voor de moeder van Alexandre Strens, voor de dochter van Dominique Sabrier.”

“U bent menselijke jury geweest”

“Weet wel dat levenslang in een terroristische context betekent dat hij nooit meer vrijkomt”, voegde de advocaat eraan toe. “Ofwel beslist u dat deze man in de gevangenis zal sterven, en spreekt u een lange doodstraf uit, ofwel wil u deze man niet langzaam in gekheid laten zakken en legt u een lichtere straf op. In ieder geval bent u een menselijke jury geweest in een proces waar de haat twee maanden lang vanaf heeft gedropen.”

Soms moeten we toegeven dat het zwaarst mogelijke misdrijf gepleegd is, en dat de maatschappij nood heeft aan de grootst mogelijke bescherming Advocaat-generaal Yves Moreau

Eerder vandaag had het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf geëist tegen Nemmouche. “Soms moeten we toegeven dat het zwaarste misdrijf gepleegd is en dat de maatschappij duidelijk nood heeft aan bescherming. Er kunnen voor hem geen verzachtende omstandigheden aanvaard worden”, klonk het.

“Extreme lafheid”

“Verzachtende omstandigheden toepassen zou zelfs indecent (ongepast, nvdr.) zijn. De feiten zijn immers uitermate ernstig”, zei advocaat-generaal Yves Moreau. “Mehdi Nemmouche heeft niet alleen eigenhandig beslist over het leven van vier mensen, hij heeft dat ook gedaan terwijl hij er ten volle van bewust was dat hij op die manier terreur zaaide.”

“Hij blijft een gevaar”

“Hij blijft ook een gevaar betekenen. ‘Voor Allah tot de dood, geen wapenstilstand en geen verzoening’, is zijn eigen uitspraak.”, aldus nog de advocaat-generaal. “De enige vraag die zich stelt bij zijn vrijlating, is wie zijn volgende slachtoffer zal zijn. Van enige spijt is bij hem ook geen sprake.”

De jury van het Brusselse assisenhof verklaarde Mehdi Nemmouche (33) en Nacer Bendrer (30) afgelopen donderdag schuldig aan viervoudige moord met terroristisch karakter. De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum het Israëlische koppel Emanuel en Miriam Riva en museummedewerkers Alexandre Strens en Dominique Sabrier doodschoot.

En dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens heeft geleverd.



Mededader Nacer Bendrer

Het openbaar ministerie had gevraagd om Bendrer als medeplichtige schuldig te bevinden, maar de jury besliste daar vorige week anders over, en verklaarde hem schuldig als mededader. Meester Gilles Vanderbeck vroeg vandaag om zijn cliënt te veroordelen tot een straf die niet hoger is dan 15 jaar.

Volgens Vanderbeck zijn er talrijke verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt. “Iedereen weet dat Bendrer niet ter plaatse was, dat hij de trekker niet heeft overgehaald, dat hij dit project niet heeft voorbereid. Men beschuldigt hem ervan de wapens te hebben geleverd, maar dat hebben we tegengesproken.”

Volgens meester Vanderbeck is Bendrer al zwaar veroordeeld door het etiket “terrorist” dat hij nu heeft opgeplakt gekregen. “Dat zal hem zijn leven lang achtervolgen”, pleitte de advocaat.

OM eist minstens 30 jaar cel

Het Openbaar Ministerie zag echter ook voor Bendrer niet veel verzachtende omstandigheden en eiste een gevangenisstraf van “minstens 30 jaar” tegen de mededader. “De feiten waarvoor Nacer Bendrer schuldig is verklaard, blijven extreem ernstig, maar zijn rol is toch anders dan die van Nemmouche”, erkende advocaat-generaal Moreau. “Nemmouche is de aanstoker en de uitvoerder van de aanslag, Bendrer is degene die ‘enkel’ hulp heeft verleend. Dat verschil moet zich weerspiegelen in de strafmaat.”

De enige verzachtende omstandigheid is dat Bendrer het bloed van de slachtoffers niet rechtstreeks aan zijn handen heeft Advocaat-generaal Yves Moreau

De enige verzachtende omstandigheid is dat Bendrer het bloed van de slachtoffers niet rechtstreeks aan zijn handen heeft, aldus nog Moreau. “Maar zelfs met die omstandigheid moet de straf op dezelfde hoogte staan als het kwaad dat veroorzaakt is, en mag de straf dus niet lager liggen dan 30 jaar.”

In zijn laatste woord zei Bendrer duidelijk geëmotioneerd dat hij “geen straf kan accepteren zoals die vanmorgen werd gevraagd”. “Ik heb een familie, een vriendin, ik hou van het leven. Ik wil vader worden, ik wil trouwen, ik wil mijn leven leiden zoals iedereen”, zei Bendrer, die benadrukte dat hij zich schaamt dat hij zich in de zaak moest verantwoorden. “Ik heb de naam van mijn vader en mijn moeder bevuild.”

Bendrer was ook erg scherp voor Mehdi Nemmouche. “Ik heb er spijt van dat ik het pad van deze kerel heb gekruist. Het is geen kerel, het is een monster, een geboren hoerenzoon. Het laat hem volledig koud.”

15 jaar terbeschikkingstelling

Het OM vroeg ook dat Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer voor 15 jaar ter beschikking gesteld zouden worden van de strafuitvoeringsrechtbank, zodat ze bij een eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling langer onder de controle van de strafuitvoeringsrechtbank zouden vallen.

De jury is om iets voor 16 uur in beraad gegaan over de strafmaat.

