Nemmouche: “Ik mag mij op mijn zwijgrecht beroepen, zelfs als ik onschuldig ben” KVDS

01 februari 2019

15u34

Bron: Belga 0 "Ik heb het recht mij op mijn zwijgrecht te beroepen, zelfs als ik onschuldig ben". Dat heeft Mehdi Nemmouche - die beschuldigd wordt van de aanslag op het Joods Museum - gezegd op het einde van zijn vierde verhoor door Franse terrorismespeurders. De speurders probeerden hem ertoe te brengen een verklaring af te leggen en wezen hem erop dat zijn houding bizar was. Nemmouche raakte daardoor geïrriteerd, maar gaf uiteindelijk geen krimp. "Ik heb niets om me zorgen over te maken", zei hij nog.

Het hele verhoor lang antwoordde Nemmouche op zowat alle vragen met "zwijgrecht", ook als het over de feiten in Brussel ging. De speurders wierpen hem voor de voeten dat zijn houding toch wel bizar was, omdat hij beweerde dat hij niets met die feiten te maken had. "Ik heb toch het recht mij te beroepen op mijn zwijgrecht", zei Nemmouche daarop. "Zelfs als ik onschuldig ben, mag ik mijn zwijgrecht uitoefenen. Of iemand nu vier mensen vermoord heeft of 6 miljard, hij heeft nog altijd het recht om te zwijgen."

Niet normaal

"In dergelijke omstandigheden is die reactie inderdaad niet normaal", antwoordden de speurders. "U staat tegenover vijf politiemensen, van wie twee uit België. In dergelijke omstandigheden zou iemand die onschuldig is, zo niet reageren."





Het ontlokte Nemmouche geen verdere verklaring over de feiten. Even later zei hij wel nog aan de speurders dat "hij niets heeft om zich zorgen over te maken".





Na afloop van het videoverhoor probeerde assisenvoorzitter Massart Nemmouche aan de tand te voelen. "Heeft u zich in uw eerdere aanrakingen met het gerecht ook beroepen op uw zwijgrecht?", vroeg ze. "Ik leg daar geen verklaring over af", antwoordde de beschuldigde. Toen de voorzitter hem erop wees dat die informatie makkelijk op te zoeken was, antwoordde Nemmouche: "Ga uw gang.”