Nemmouche en Bendrer riskeren levenslang, jury hakt vandaag knoop door kg

11 maart 2019

10u48

Bron: Belga 0 Advocaat-generaal Yves Moreau heeft de jury van het assisenhof vandaag in zijn rekwisitoor uitgelegd wat de mogelijke straffen zijn die Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer kunnen krijgen na hun schuldigverklaring als dader en mededader voor de aanslag op het Joods Museum op 24 mei 2014. Voor beiden is dat levenslang.“Het is een moeilijk werk en de jury staat voor een grote verantwoordelijkheid. Maar niemand zou begrijpen dat hier vandaag milde straffen zouden uitgesproken worden”, klinkt het.

De jury van het Brusselse assisenhof heeft Mehdi Nemmouche (33) en Nacer Bendrer (30) afgelopen donderdag schuldig verklaard aan viervoudige moord met terroristisch karakter. De twaalf juryleden zijn er dus van overtuigd dat Nemmouche de man is die op 24 mei 2014 in het Joods Museum van België het Israëlische koppel Emanuel en Miriam Riva en museummedewerkers Alexandre Strens en Dominique Sabrier doodschoot, en dat Nacer Bendrer hem daarvoor de wapens heeft geleverd.



De jury zit na de pleidooien over de strafmaat samen met de drie rechters van het hof om de strafmaat te bepalen.

Verzachtende omstandigheden?

Zowel Nemmouche als Bendrer riskeren levenslang, maar Moreau legde uit dat de jury rekening kan houden met verzachtende omstandigheden. “Indien u vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn, dan is de strafmaat net onder levenslang, 20 tot 30 jaar. Als er meerdere misdrijven begaan zijn, is dat zelfs 20 tot 35 jaar.



Uiteindelijk, als de jury en de drie rechters dat nodig achten, kan de straf dalen tot 3 jaar. “Dat is het absolute minimum”, aldus Moreau, “Daaronder is de straf illegaal”.



Uit het rekwisitoor van Moreau blijkt dat hij overduidelijk levenslang zal eisen voor Nemmouche en geen verzachtende omstandigheden ziet.

Bendrer mededader

Zowel Nemmouche als Bendrer werden schuldig bevonden aan viervoudige moord met terroristisch karakter. Het openbaar ministerie had nochtans gevraagd om Nacer Bendrer als medeplichtige schuldig te bevinden, maar de jury besliste daar anders over en verklaarde hem schuldig als mededader. Dat is een “fout”, volgens Gilles Vanderbeck, advocaat van Bendrer.

Volgens de advocaat zijn er immers talrijke verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt. “Iedereen weet dat Bendrer niet ter plaatse was, dat hij de trekker niet heeft overgehaald, dat hij dit project niet heeft voorbereid”, klinkt het. “Men beschuldigt hem ervan de wapens te hebben geleverd, maar dat hebben we tegengesproken.”

Bendrer heeft het volgens zijn advocaat erg moeilijk met de schuldigverklaring. “Men beschuldigt hem er ook van een terrorist te zijn, en dat doet hem pijn”, aldus Vanderbeck. “Een keer dat je de stempel van terrorist krijgt, geraak je daar voor de rest van je leven niet vanaf.”

Bekijk ook: