Nelly (29) vertrok 31 jaar geleden naar Rode Duivels: nu is ze teruggevonden in anoniem graf 09u51

Bron: Belga 0 thinkstock De familie van Nelly Lauwers heeft 31 jaar in onzekerheid geleefd. Nelly leek spoorloos verdwenen. Nu is er eindelijk een antwoord: de jonge vrouw werd meegelokt, vermoord en gedumpt in een kelder. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De 29-jarige Nelly Lauwers vertrok op 25 juni 1986 naar de Brusselse Grote Markt. De Rode Duivels konden doorstoten naar de finale van de wereldbeker in Mexico. Daarvoor moesten ze Argentinië aan de kant schuiven. Nelly wou de match op groot scherm volgen.



Op 31 juli 1986 maakte de eigenaar van een pand in Molenbeek het gewezen café leeg voor hij het gebouw zou ver­kopen. In de kelder ontdekte hij het lichaam van een vrouw, bezweken aan een overdosis morfine. De vrouw kon niet worden geïdentificeerd en werd anoniem begraven op het kerkhof van Evere.

DNA-staal

Eenendertig jaar later kwam er eindelijk schot in de zaak. Sinds 1 juli mogen de gegevens van de DNA-databanken ook gebruikt worden voor identificatie van onbekende lichamen. Speurders van de cel Vermiste Personen schoten in actie. Bovenop de stapel: het dossier van de onopgeloste moord op 31 juli 1986 in Molenbeek.



Het geluk zat de speurders eindelijk mee. Tijdens een herlezing van het dossier in 2014 had een agent een DNA-staal van het slachtoffer laten nemen. Nu moest nog iemand gevonden worden om de staal mee te vergelijken. "Op basis van ­lichaamsbouw, haarkleur, vermoedelijke leeftijd en plaats waar het lichaam gevonden werd, vond een eerste selectie plaats tussen de aangiften van verdwenen personen", zegt parketmagistrate Ine Van Wymersch.



Speurders spitten elk dossier in die selectie uit om het slachtoffer van Molenbeek te kunnen identificeren. Een DNA-test bracht uitsluitsel dat het om Nelly Lauwers ging.