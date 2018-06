Negentig ton titaandioxide gelekt bij Gents bedrijf: perimeter ingesteld Jeffrey Dujardin

21 juni 2018

11u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 18 Op de Langerbruggekaai in Gent-Zeehaven is deze ochtend rond 10.30 uur een groot lek ontstaan in een silo van het chemische bedrijf Kronos. De brandweer kwam ter plaatse en heeft uit voorzorg de Langerbruggekaai afgesloten. Het goedje, zowat 90 ton titaandioxide, moet door een gespecialiseerde firma opgeruimd worden.

Titaandioxide is een chemisch product dat gebruikt wordt als witmaker door zijn sterk pigmenterende eigenschappen. Het is nog niet duidelijk waarom het product uit de silo is gelopen.

De brandweer kwam omstreeks 10 uur ter plaatse. Het lek is gedicht en de ruimingswerken zijn van start gegaan. De brandweer schakelt een gespecialiseerd bedrijf in om zich bij de opkuiswerken te laten bijstaan."We hebben een externe firma opgeroepen om samen met de mensen van Kronos het goedje op te ruimen. Er is geen reden tot paniek, de stof is niet schadelijk", zegt Björn Bryon van Brandweerzone Centrum.

Er wordt wel gevraagd de omgeving te vermijden uit voorzorg.

N.a.v. een groot lek van titaandioxide is de brandweer samen met het chemische bedrijf Kronos bezig met ruimingswerken. De Langerbruggekaai is daarom afgesloten. Het lek is gedicht en we vragen mensen om de omgeving uit voorzorg te vermijden. BrandweerzoneCentrum(@ bzcentrum) link