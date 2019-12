Negentig ongevallen met ziekenwagens in vijf jaar tijd HLA

18 december 2019

07u54

Bron: Belga 16 Rijden met een ambulance blijft gevaarlijk. De laatste vijf jaar waren negentig ziekenwagens betrokken bij een ongeval op de Vlaamse wegen. Dat schrijft Het Belang van Limburg woensdag.

Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) vroeg de cijfers op van het aantal ongevallen waarbij prioritaire voertuigen betrokken zijn. Van de politievoertuigen zijn geen gegevens beschikbaar omdat ze niet apart geïdentificeerd worden in de tabellen. Bij de brandweer noteerden ze tussen 2014 en 2018 geen enkel letselongeval.

Maar voor ambulances geldt een heel ander verhaal. Bovenaan staat Antwerpen, waar 38 ziekenwagens betrokken waren bij ongevallen met gewonden tussen 2014 en 2018. Dan volgen Oost-Vlaanderen (17), West-Vlaanderen (14), Limburg (13) en Vlaams-Brabant (8). Dat brengt het totaal op 90.

“Nood aan informatiecampagne”

“Opvallend is dat de meeste ongevallen op gewestwegen (55) en gemeentewegen (31) gebeurden”, stelt Ceyssens vast. “Meer dan de helft (47) van de ambulances botsten op kruispunten. Dat is natuurlijk logisch, omdat ze uit vier richtingen kunnen komen.” Volgens Ceyssens tonen de cijfers aan dat er nog werkpunten zijn. Hij vindt dat er duidelijk nood is aan een informatiecampagne over hoe je het beste reageert wanneer je in het verkeer een hulpverlener kruist.