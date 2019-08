Negentienjarige jongen doodgestoken in Luik, ouders opgepakt PVZ

29 augustus 2019

10u04

Bron: Sudinfo 2 In Luik is gisteren een 19-jarige jongeman dood aangetroffen nadat hij werd neergestoken met een mes. De precieze omstandigheden van het drama zijn nog onduidelijk, maar de ouders zijn opgepakt als verdachten. Het parket geeft later meer uitleg over de zaak.

Het is nog niet duidelijk wat er zich gisteren afspeelde in de Luikse Sint-Walburgwijk. Het onderzoek is nog in volle gang en de de agenten gaan door met het ondervragen van getuigen. Dat zou echter niet vlot verlopen. Volgens bronnen bij Sudinfo zou de communicatie tussen de politie en de betrokkenen moeilijk gaan omdat die laatste geen Frans kunnen.

Waarschijnlijk ligt een familieruzie aan de basis van het drama. Om ongekende redenen zou er een verhitte discussie ontstaan zijn in de familie, waarna het uit de hand liep en de 19-jarige jongen met een mes om het leven werd gebracht. Volgens getuigen zijn de relaties in het gezin “nogal ingewikkeld”, aldus Sudinfo. De ouders zijn intussen opgepakt als verdachten.