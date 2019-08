Negentienjarige jongen doodgestoken in Luik na familieruzie, ouders opgepakt PVZ

29 augustus 2019

10u04

In Luik is gisteren een 19-jarige jongeman dood aangetroffen nadat hij werd neergestoken met een mes in zijn borststreek. De ouders van zijn in verdenking gesteld van het toedienen van messteken. Ze werden aangehouden en moeten vandaag nog voor de onderzoeksrechter komen. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. Een familieruzie zou aan de basis van het drama liggen.

Een voetganger verwittigde gisteren iets na de middag de Luikse politie nadat hij een zwaar bloedende jongeman op straat aantrof. Hij was gestoken met een mes in de borststreek. De toegesnelde hulpverleners konden enkel het overlijden van de 19-jarige vaststellen.

Het is nog steeds onduidelijk wat er zich precies afspeelde in de Sint-Walburgwijk in Luik. Het onderzoek verloopt erg moeizaam omdat de betrokkenen geen Frans spreken. Ook de broers en zussen van het slachtoffer, allen minderjarig en aanwezig op het moment van de feiten, moeten nog worden verhoord. Het mes waarmee de jongen is doodgestoken, is ook nog niet gevonden.

Familieruzie

Het parket heeft intussen wel bevestigd dat een familieruzie aan de basis van het drama lag. Om ongekende redenen ontstond er een verhitte discussie zijn in de familie en werd de 19-jarige jongen met een mes neergestoken. Hij kon nog naar buiten vluchten, maar stortte op straat tegen een gevel neer. Volgens getuigen waren de relaties in het gezin “nogal ingewikkeld”, aldus Sudinfo. Het was niet de eerste keer dat de politie werd opgeroepen voor problemen in het huis.

De ouders zijn intussen opgepakt en worden vandaag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Zij worden ervan verdacht de jongen te hebben neergestoken. Het parket van Luik wilde verder geen informatie delen.