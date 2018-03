Negen skicentra open in provincies Luik en Luxemburg

04 maart 2018

Bron: belga

Wie zondag nog wil wintersporten, begeeft zich best naar de skicentra in de provincies Luik en Luxemburg. Alpineski kan wel alleen in Le Mont des Brumes (Stoumont) en Baraque de Fraiture (Luxemburg).