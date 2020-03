Negen professoren stappen op uit wetenschappelijke raad Kazerne Dossin kv

09 maart 2020

23u23

Bron: Belga 6 De helft van de achttien leden van de wetenschappelijke raad van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, neemt ontslag. Dat laten ze vandaag weten in een persmededeling. Het ontslag volgt op het ontslag van algemeen directeur Christophe Busch in november en de weigering om een prijsuitreiking van Pax Christi te laten doorgaan in Kazerne Dossin in december.

Pax Christi wilde in december in Kazerne Dossin de titel ‘Ambassadeur voor de vrede’ uitreiken aan Artsen Zonder Grenzen en Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans. Op het laatste ogenblik stak de raad van bestuur van Kazerne Dossin daar een stokje voor en moest Pax Christi inderhaast uitwijken naar de bibliotheek. Herremans ligt bijzonder moeilijk bij een deel van de joodse gemeenschap omdat de medewerkster van het Mensenrechtencentrum van Universiteit Gent zich kritisch uitliet over Israël.

De huidige structuur garandeert geen wetenschappelijke invulling meer van het luik ‘Mensenrechten’

De Raad van Bestuur van Kazerne Dossin legt volgens de ondertekenaars teveel de nadruk op het luik ‘Herdenking van de Holocaust’ en te weinig op het luik ‘Mensenrechten’. “De huidige structuur garandeert geen wetenschappelijke invulling meer van het luik ‘Mensenrechten’”, klinkt het. “Ten tweede, en nog meer fundamenteel, stellen we vast dat de structuur van Kazerne Dossin niet voldoet. Met grote verbazing stelden we vast dat de Raad van Bestuur van Kazerne Dossin geen verontschuldigingen heeft aangeboden na het incident met Mevrouw Herremans en Pax Christi, en zich zelfs inhoudelijk niet heeft gedistantieerd van zijn Dagelijks Bestuur, dat naar verluidt de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor het gebeuren zou hebben gedragen. Uit het communiqué dat op 20 december van de Raad van Bestuur uitging, kan integendeel worden opgemaakt dat het Dagelijks Bestuur enkel ‘de laattijdigheid van de annulering van het evenement’ wordt verweten.”

We mogen niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats, de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht, zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben

“Het is voor ons evident dat Kazerne Dossin, als plaats van herinnering, niet het terrein kan zijn waarop de huidige politiek van de Staat Israël wordt geagendeerd. We mogen immers niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats, de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht, zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben.”

Andere organisatie nodig

Volgens de ondertekenaars is het zeker mogelijk om de wetenschappelijke opdracht van Kazerne Dossin inzake Mensenrechten te laten samengaan met een actualisering van de mensenrechtenthematiek, conform aan de mission statement, en met groot respect voor de plaats van herinnering, in de oude kazerne. “Dit vraagt echter om een andere organisatie, waarbij, in een museum gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de verschillende stakeholders de plaats hebben die hen toekomt.”

“Wij kunnen, met de bestaande structuren van Kazerne Dossin, niet op aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit Comité zetelen”, besluiten de professoren. “Indien we blijven zetelen zonder concrete garanties dat wij in de toekomst de missie van Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we feitelijk door onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes. We vinden de oorspronkelijke missie van Kazerne Dossin te kostbaar om dat zomaar passief te aanvaarden.”

De persmededeling is gesigneerd door Prof. dr. Bruno De Wever (UGent), Prof. dr. Freddy Mortier (UGent), Prof. dr. Herman Van Goethem (rector UAntwerpen), Prof. dr. Karel Velle (Algemeen Rijksarchivaris), Prof. Dr. Nico Wouters (Directeur Cegesoma), Prof. Dr. Tine Destrooper (UGent), Prof. Dr. Didier Pollefeyt (KULeuven), Prof. Dr. Frank van Vree (directeur Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies) en Prof. Dr. Stephan Parmentier (KULeuven).

Zij vragen de Vlaamse regering om de statuten van Kazerne Dossin te herzien.