Negen opvangcentra voor asielzoekers sluiten dit jaar HA

26 maart 2018

13u50

Bron: VRT NWS, Het Nieuwsblad, Radio 1, Belga 12 Negen asielcentra die tijdens de migratiecrisis werden geopend, sluiten dit jaar hun deuren. In totaal verdwijnen daarmee 2.854 plaatsen in de collectieve opvang. Dat meldt het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Afgelopen weekend kondigde Francken aan dat de federale regering de begroting in evenwicht wil houden door onder meer het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers verder af te bouwen. Er werd afgesproken om het aantal opvangplaatsen tegen volgend jaar terug te brengen naar 16.629 plaatsen, door 2.854 collectieve en 3.600 individuele opvangplaatsen te sluiten. Dat is het niveau van voor de opvangcrisis.

De 2.854 collectieve plaatsen zullen worden afgebouwd door de sluiting van de resterende centra die tijdens die crisis werden geopend. Het gaat om die in Houthalen-Helchteren, Westakkers Sint-Niklaas, Scherpenheuvel, Vielsalm, Doornik, Sainte-Ode, Namen, Aarlen en het centrum van Samu Béjar te Brussel.

Volgens de staatssecretaris is de asielinstroom gedaald "waardoor er ruimte is om verder in te krimpen en kosten te besparen". Francken bedankt alle medewerkers voor hun jarenlange inzet.

Vrijwillige afbouw

Ook de 3.600 individuele plaatsen zullen in de tweede helft van dit jaar geleidelijk worden afgebouwd. De staatssecretaris gaat hierbij uit van een vrijwillige afbouw: "Indien we hier spontaan niet aan geraken, gaan we vanuit het federale niveau zelf bepalen welke lokale opvanginitiatieven sluiten. Maar ik hoop natuurlijk op de goede samenwerking met al de betrokken gemeenten", stelt Francken, die in dit verband ook de OCMW's en lokale dorpsgemeenschappen bedankt.

Later deze week organiseert Fedasil overleg met haar opvangpartners over de precieze sluitingsmodaliteiten.

"Crisis nog niet voorbij"

Vluchtelingenwerk Vlaanderen liet afgelopen weekend weten dat het de regeringsplannen om het aantal opvangplaatsen af te bouwen betreurt. Volgens de ngo is de migratiecrisis helemaal nog niet voorbij. "Wereldwijd zijn er nog meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Een fractie daarvan belandt in Europa. Europa en ons land moeten hun verantwoordelijkheid nemen", zei directeur Charlotte Vandycke op Radio 1.