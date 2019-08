Negen op tien Vlaamse gemeenten heeft een zwerfkattenplan HL

30 augustus 2019

10u33

Bron: Belga 2 Negen op tien Vlaamse gemeenten beschikt over een zwerfkattenplan. Zo'n plan is wettelijk verplicht en moet uitstippelen hoe elke gemeente de zwerfkattenpopulatie onder controle wil houden. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) roept de overige 37 gemeenten op de hand aan de ploeg te slaan. "Niemand heeft nog een excuus", aldus Weyts.

De minister lanceerde vorig jaar een aantal maatregelen tegen de overpopulatie aan katten. Zo kwam er een verplichte sterilisatie en moeten steden en gemeenten een zwerfkattenplan opstellen. "Als er te veel katten zijn, belanden die dieren vroeg of laat op straat of in een asiel. Op dit moment worden elk jaar duizenden katten geëuthanaseerd in Vlaanderen", zegt Weyts. "Ik heb de steden en gemeenten nodig als bondgenoten in de Vlaamse strijd voor meer dierenwelzijn. Samen kunnen we heel wat vermijdbaar dierenleed ook effectief vermijden".

Vangacties

Een rondvraag door de diensten van de minister leert dat negen op tien gemeenten een jaar na de verplichting zo'n plan heeft uitgewerkt. Die gemeenten hebben ook praktisch allemaal een meldpunt ingericht waar burgers zwerfkatten kunnen signaleren. Bovendien neemt 93 procent actief maatregelen, zoals vangacties.



Na zo'n vangactie probeert 95 procent van de gemeenten de dieren te steriliseren en terug te plaatsen. Ruim een derde van de gemeenten biedt sommige gevangen katten na de sterilisatie aan voor adoptie. In 56 procent van de gemeenten worden sommige gevangen katten geëuthanaseerd omwille van medische redenen. In 2 procent van de gemeenten gebeurt dat soms zonder medische noodzaak.

37 gemeenten zonder zwerfkattenplan

Op het moment van de rondvraag bleken 37 gemeenten nog steeds geen zwerfkattenplan te hebben. De minister roept die gemeenten op er snel werk van te maken, temeer omdat hij de besturen ook concrete ondersteuning aanbiedt. "Dit is wettelijk verplicht, maar ook een kwestie van gezond verstand", benadrukt hij. "Elke gemeente kampt met zwerfkatten en er moeten overal inspanningen gebeuren om het kattenbestand onder controle te krijgen".