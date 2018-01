Negen op de tien vrouwen al lastiggevallen: "Zet lokagentes in tegen seksisme op straat" Stéphanie Romans

20u56

Bron: Eigen berichtgeving 5 RV Sofie Peeters maakte in 2012 de documentaire 'Femme de la rue', over seksuele intimidatie op straat in Brussel. Ze filmde toen met een verborgen camera hoe ze werd lastiggevallen door mannen die haar naroepen of beledigen. Negen op de tien Brusselse vrouwen is al eens lastiggevallen op straat. Daarom wil Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) 'lokvrouwen' inzetten om daders op heterdaad te betrappen. “Alleen zo kunnen we een écht lik-op-stuk-beleid voeren.”

Op vraag van staatssecretaris Bianca Debaets ondervroeg de universiteit Gent 425 Brusselse vrouwen tussen de 15 en 65 jaar over straatintimidatie. “Negentig procent van de deelneemsters kregen minstens één keer in hun leven te maken met seksuele intimidatie”, legt Debaets’ woordvoerder Eric Laureys uit. “Een derde van de vrouwen zegt dat ze daar jaren later nog negatieve gevolgen van dragen: ze blijven de buurt waar het gebeurde bijvoorbeeld consequent vermijden.” De helft van de ondervraagde vrouwen kreeg ook al te maken met fysiek geweld.

“Om een echt lik-op-stuk-beleid te kunnen voeren, moeten we lokvrouwen inzetten om daders op heterdaad te kunnen betrappen”, zegt Debaets. Die lokvrouwen zijn in feite vrouwelijke politieagentes die in 'gewone kleren' de straat op gaan en wachten tot ze te maken krijgen met seksuele intimidatie. Want daders straffen kan juridisch gezien wel, in de praktijk blijkt dat moeilijk.

