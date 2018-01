Negen nucleaire incidenten in België in 2017 ADN

Vorig jaar hebben zich in België negen nucleaire incidenten voorgedaan. Dat blijkt vandaag uit de gegevens op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het gaat om een duidelijke daling in vergelijking met een jaar eerder, al deed zich voor het eerst sinds 2015 wel weer een incident voor dat niet op het laagste niveau van de internationale INES-schaal (International Nuclear Event Scale) werd ingedeeld.

Het FANC registreerde in 2017 acht voorvallen op het laagste niveau (1) van de INES-schaal en één incident van niveau 2. Ter vergelijking: in 2016 deden zich in ons land nog vijftien nucleaire voorvallen voor, die wel allemaal van niveau 1 waren.

Slecht verpakte radioactieve zending

Het meest ernstige voorval deed zich in juli voor met het transport van een slecht verpakte radioactieve zending, die als vracht was meegevlogen in een passagiersvlucht tussen Caïro en Zürich en tussen Zürich en Brussel. Passagiers – onder wie ook één Belg – liepen daarbij mogelijk een stralingsdosis op die boven de limiet ligt, maar geen significante gevolgen voor de gezondheid inhoudt. Dat incident werd ingeschaald op niveau 2 van de INES-schaal, die in totaal zeven niveaus telt.

Van de acht incidenten van niveau 1, had er één betrekking op de kernreactor Doel 3. Daar werd in oktober een betondegradatie vastgesteld. Voorts waren er onder meer ook twee voorvallen bij het nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN en één bij kernafvalbeheerder Belgoprocess.