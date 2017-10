Negen maanden enkelband voor aanrijder brandweerman 11u26

Bron: Belga 0 ANP Op de correctionele rechtbank van Ieper heeft P.D. gisteren negen maanden enkelband en zes maanden rijverval, waarvan de helft met uitstel, gekregen. Daartoe werd hij door de politierechter al veroordeeld voor een dodelijk ongeval, maar de man tekende beroep aan.

Eind oktober vorig jaar eiste een kop-staartaanrijding op de A19 in Geluwe, bij Wervik, een zware tol. De aangereden Opel Corsa werd metersver weggeslingerd en belandde in de gracht. De bestuurder, een 30-jarige brandweerman, overleed ter plaatse.



De aanrijder, die met een terreinwagen reed, werd door de politierechter veroordeeld tot negen maanden met een enkelband, zes maanden rijverbod, deels met uitstel, en een geldboete. Hij reed te snel en was onvoorzichtig, wat hij ook niet betwistte. De veroordeelde ging tegen die straf in beroep.



P.D. hoopte op een mildere straf. Het openbaar ministerie tekende ook beroep aan, met het oog op strafverzwaring. De correctionele rechters bevestigen de veroordeling van de eerste rechter. De gunst van het weekendverval, die in eerste instantie werd opgelegd, wordt wel geschrapt. Als P.D. zijn rijbewijs terug wil, zal hij bovendien moeten slagen in enkele testen.





Lees ook: Beklaagde verkiest enkelband boven voorwaardelijke straf