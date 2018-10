Negen jaar cel voor twintiger die uit wraak op rivaliserende familie in Nekkerspoel schoot kg

23 oktober 2018

18u08

Het Antwerpse hof van beroep heeft Abdelaziz E.K. (28) veroordeeld tot negen jaar cel voor een schietpartij in de Mechelse wijk Nekkerspoel. Dat is twee jaar meer dan in eerste aanleg. Zijn vriend Nizar B. (20), die eerst vijf jaar cel met uitstel kreeg, werd in beroep vrijgesproken.

Abderrahman E.K. (23), de jongere broer van Abdelaziz, werd op 1 juni 2017 in elkaar geslagen door enkele leden van een rivaliserende familie. Abdelaziz wilde hen samen met zijn broers Abderrahman en Said (27) een lesje leren. Ze reden naar de Nekkerspoelstraat, waar ze enkele leden van de geviseerde familie opmerkten. Abdelaziz nam een pistool en vuurde drie keer vanuit de wagen in hun richting. Niemand werd geraakt, maar het scheelde niet veel.



Abdelaziz werd vervolgd voor poging tot moord, maar beweerde dat hij hen enkel wilde laten schrikken. Het hof ging daar niet in mee. "Uit het ballistisch onderzoek blijkt met zekerheid dat de kogels op lichaamshoogte werden afgevuurd." Ook zijn sms-berichten bevestigden zijn intentie om te doden: "Wollah wie zich moeit kogel" en "Ik ga vijf jaar binnen".

Vrijgesproken

Dat Nizar B. achter het stuur van de wagen zat, vond het hof niet bewezen. Eén van de beoogde slachtoffers vermoedde dat hij de bestuurder was, maar dat kon niet worden bevestigd. Hij werd daarom vrijgesproken.

Abderrahman en Said E.K. wisten niet dat hun oudere broer een pistool bij had en dat hij van plan was om te schieten. Zij werden in eerste aanleg al vrijgesproken. Ze werden toen wel veroordeeld tot vijftien maanden cel, omdat ze voor de schietpartij hadden afgesproken om te gaan vechten. Het hof maakte daar vandaag zes maanden cel van.