Negen jaar cel voor moordpoging na ruzie over boete KVE

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Salah H. (21) uit Antwerpen veroordeeld tot negen jaar cel voor de moordpoging op Yasen H.E.G. Hij had hem na een ruzie over een boete een zestal messteken gegeven.

De politie werd op 26 februari naar de Kipdorpvest in Antwerpen geroepen voor een steekpartij. Het slachtoffer had drie messteken in de onderbuik gekregen, waardoor zijn darmen uitpuilden, en dan nog drie messteken in zijn bovenbeen, bovenrug en linkerschouder.



Salah H. lag op de grond en werd door omstaanders in bedwang gehouden. Hij vertelde de politie dat Yasen H.E.G. eigenlijk een vriend was, die hij in de gevangenis had leren kennen. Ze hadden eerst via Messenger ruzie gemaakt over een boete en hadden dan met elkaar afgesproken om het uit te vechten. Salah H. dacht op een bepaald moment dat Yasen H.E.G. een wapen ging nemen en had hem gestoken met een mes dat hij op de Sinksenfoor gekocht had.



Het slachtoffer bevestigde de voorgeschiedenis over de boete en de berichten, maar ontkende dat hij iets in zijn hand had gehad. Hij probeerde na de eerste steken in zijn onderbuik nog weg te vluchten, maar werd achtervolgd door de beklaagde. Die bleef hem steken tot getuigen hem van hem aftrokken.



Salah H. ontkende dat hij Yasen H.E.G. wilde doden, maar dat vond de rechtbank ongeloofwaardig, gelet op het aantal steken, de vitale delen die geraakt werden en het feit dat hij het slachtoffer was blijven aanvallen. Ook de voorbedachtheid werd betwist, maar aangezien de beklaagde zelf had aangegeven dat hij het mes thuis was gaan ophalen, oordeelde de rechtbank dat er duidelijk sprake was van een zeker plan. Salah H. werd veroordeeld tot negen jaar cel en moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro betalen.