Negen jaar cel voor kopstuk achter druglabs in Maasmechelen HR

21 maart 2018

15u10

Bron: Belga 2 Het kopstuk van een bende die verschillende druglabs exploiteerde in Maasmechelen is door de correctionele rechtbank in Tongeren bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en een boete van 24.000 euro. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

De andere leden van de bende verzamelden werkstraffen en gevangenisstraffen van anderhalf tot zes jaar en boetes tussen de zes en twaalfduizend euro. Vier van de zestien beklaagden die in dit uitgebreide dossier terecht stonden werden vrijgesproken.

Mohammed Y. overzag vanuit zijn woning in Maasmechelen een netwerk van verschillende labs waar amfetamines werden geproduceerd. De grondstoffen werden via bestaande firma's vanuit China ingevoerd. Zo zouden er minstens drie leveringen van in totaal bijna 1.5 ton apaan gebeurd zijn. Apaan is een organische chemische verbinding die wordt gebruikt bij de bereiding van bepaalde drugs. Zowel de apaan als de afgewerkte drugs werden in de buurt van Mohammed Y. ondergebracht bij familie, vrienden en buren. De amfetamines werden vooral in Nederland en Duitsland verkocht. Het afval van de productie werd gewoon via de riolering en in een beerput gestort. De verschillende labo's werden in 2013 opgerold door de politie.

Miljoenenwinst

Hoeveel de winst is die de bende zou gemaakt hebben kon niet berekend worden door het openbaar ministerie (OM) maar loopt wellicht in de miljoenen. Daarvoor baseert het OM zich op een eerdere veroordeling van Mohammed Y. en enkele andere personen door het hof van beroep in een ander, gelijkaardig dossier. Daarin werden gevangenisstraffen tot acht jaar uitgesproken en werd er 1,8 miljoen verbeurd verklaard. Ook in deze zaak liet Mohammed Y. verstek gaan.

Apaan

Nog voor zijn veroordeling in die zaak definitief was, vermoedde het OM dat Y.M. gewoon doorging. Dat vermoeden werd bevestigd na een brand in een drugslab in de buurt van de woning van Y.M.. Het duurde tot in 2013 voor het OM ook over specifieke gegevens beschikte over de invoer en verwerking van apaan. In november 2013 viel de politie binnen in het zwaar bewaakte huis van Y.M. en in de verschillende drugslabs.