Negen gewonden bij ernstig ongeval in Willebroek: A12 richting Brussel volledig versperd

08 juli 2018

13u58

De A12 is vanmiddag volledig versperd geraakt richting Brussel ter hoogte van Willebroek, na een ernstig ongeval op het kruispunt met de Veurtstraat. Dat zegt de federale politie. Een wagen kwam er in aanrijding met een minibusje. In totaal raakten negen inzittenden van de twee voertuigen gewond. Het verkeer over langere afstand wordt omgeleid via de N16 en vervolgens de E19.