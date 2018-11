Negen gevallen van schurft in MIVB-depot in Haren bvb

02 november 2018

12u13

Bron: Belga 0 In het MIVB-depot in Haren zijn eind oktober negen gevallen van schurft ontdekt. Dat meldt de MIVB. Volgens de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij zijn, in overleg met de vakbonden, de nodige gezondheidsmaatregelen genomen en is er weinig tot geen gevaar voor de reizigers. "Om besmet te raken is een langdurig contact nodig", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon.

Op 27 en 28 oktober werd het hele depot ontsmet, net als alle bussen die er komen, een operatie die zal herhaald worden binnen 15 dagen en over een maand.

"Als de bussen geparkeerd worden, worden de deuren opengelaten want de mijten die de ziekte overdragen, overleven niet bij temperaturen die onder de 20 graden Celsius zakken", zegt de MIVB-woordvoerder. "De technici hebben wegwerpbare handschoenen en overalls gekregen en er is gevraagd om hun kleren te wassen bij 60 graden of ze drie dagen in een zak te steken met een mijtdodend middel. De werknemers die denken schurftsymptomen te hebben, raadplegen best een arts. Ook de familieleden van de mensen die besmet zijn, moeten behandeld worden.”